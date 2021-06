Meteo oggi martedì 1 giugno: tempo stabile su buona parte del Paese

Meteo oggi martedì 1 giugno: la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal tempo sereno o poco nuvoloso sulla maggior parte delle aree d’Italia. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Per la giornata di oggi martedì 1 giugno il bollettino meteo prevede del tempo stabile. Ciononostante, durante il giorno che dà inizio al nuovo mese, dovrebbero avere luogo anche dei rovesci. Queste precipitazioni sarebbero attese su delle aree del Piemonte e della Liguria.

Nel corso della giornata di domani mercoledì 2 giugno dovrebbe giungere una perturbazione che dovrebbe causare delle piogge anche sotto forma di temporali sulle zone alpine e sulla Sicilia.

Sulle altre aree d’Italia non si dovrebbero verificare delle precipitazioni. Il cielo dovrebbe essere sereno o con pochi annuvolamenti. Si potrebbero registrare dei rialzi delle temperature sulla gran parte del nostro Paese.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle di oggi martedì 1 giugno. Cominciando da quelle relative alle diverse aree d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per quanto riguarda le regioni del Nord. Sulle regioni del Settentrione la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo.

Difatti l’alta pressione dovrebbe dare luogo a una condizione di stabilità. Durante la mattina dovrebbe essere presente della nuvolosità sull’Emilia Romagna. Nel corso delle ore pomeridiane sono possibili dei temporali sui rilievi occidentali del Piemonte.

Per quel che concerne i settori del Centro, la giornata dovrebbe essere all’insegna del bel tempo per via dell’alta pressione.

In conclusione, per quanto riguarda le aree del Sud, le condizioni meteorologiche dovrebbero essere caratterizzate dal cielo soleggiato sulla maggior parte dei settori grazie all’anticiclone. Soltanto sulla Sicilia e su parte della Calabria dovrebbero essere presenti degli annuvolamenti che ad ogni modo non dovrebbero portare a delle precipitazioni.