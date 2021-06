Meteo domani mercoledì 2 giugno: tempo all’insegna della variabilità

Meteo domani mercoledì 2 giugno: la giornata dovrebbe essere all’insegna del tempo variabile su buona parte delle zone del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

La giornata di domani mercoledì 2 giugno dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo. Grazie all’alta pressione il tempo stabile dovrebbe essere presente su gran parte d’Italia. Tuttavia sia nel giorno della Festa della Repubblica che la giornata seguente, giovedì 3 giugno, una perturbazione dovrebbe dare luogo ad alcune precipitazioni, anche a carattere temporalesco, sulle aree alpine e su alcune zone della Sicilia.

Come detto però, sulle altre zone della Penisola la situazione dovrebbe essere all’insegna del clima asciutto. Infatti si attende una giornata soleggiata o con qualche nuvola. Per quanto riguarda le temperature, queste dovrebbero essere in crescita.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che è previsto per la giornata di domani mercoledì 2 giugno.

Cominciando a dare uno sguardo alle varie zone del nostro Paese, possiamo notare una giornata all’insegna della variabilità, tra sole e qualche annuvolamento, su quasi tutte le aree del Nord. Dei rovesci si potrebbero verificare su alcune zone del Nord Ovest.

Passando alle regioni del Centro, la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo. Qualche nuvola in più si potrebbe verificare sulla Toscana e su qualche settore appenninico. Anche sulla Sardegna si potrebbe verificare della nuvolosità che potrebbe dare luogo a dei rovesci in particolar modo nel corso delle ore pomeridiane.

Infine, per quanto riguarda le regioni del Sud, anche su queste aree il cielo dovrebbe essere in prevalenza sereno con qualche nuvolosità su alcuni settori più elevati. Non si escludono la possibilità di precipitazioni sulla Sicilia. Le temperature dovrebbero fare registrare dei rialzi.