Meteo oggi domenica 30 maggio: instabilità sulle aree del Centro Sud

Meteo oggi domenica 30 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dalla stabilità, anche se con la presenza di precipitazioni. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Per la giornata di oggi domenica 30 maggio il bollettino meteo prevede del tempo instabile. Difatti due perturbazioni dovrebbero essere in transito sull’Italia. Il cielo dovrebbe essere soleggiato sulle aree del Nord, invece sereno o poco nuvoloso sui settori del Centro Sud. Anche i primi giorni del prossimo mese dovrebbero essere all’insegna di questa condizione meteo. Si dovrà aspettare la giornata di giovedì 3 giugno per avere del tempo più stabile e delle temperature più elevate sul nostro Paese.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle di oggi domenica 30 maggio.

Cominciando da quelle relative alle diverse aree d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per quanto riguarda le regioni del Nord. Sul Settentrione la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo.

Per quel che concerne i settori del Centro, la giornata dovrebbe essere all’insegna del bel tempo durante il pomeriggio anche sulla Toscana, sull’Umbria e sulle Marche.

Le altre aree del nostro Paese invece dovrebbero essere caratterizzate da una maggiore instabilità. Potrebbero essere presenti alcune precipitazioni sul Lazio, sull’Abruzzo, sulla Campania, sul Molise, sulla Puglia, sulla Basilicata e sulla Calabria.

Nel corso delle ore della sera la situazione dovrebbe migliorare. Per quel che concerne le temperature, queste potrebbero essere in discesa su diverse aree del Centro Sud.

In conclusione, per quanto riguarda la giornata di lunedì 31 maggio, il tempo dovrebbe essere all’insegna della stabilità. Ciononostante durante la mattinata potrebbe avere luogo della nuvolosità soprattutto sulle zone del Settentrione e su quelle più meridionali.

Durante le ore pomeridiane, potrebbero essere presenti alcune precipitazioni sulle Alpi e sugli Appennini. Si potrebbe registrare una discesa delle temperature su dei settori del Sud, mentre dovrebbero essere stabili sulle altre aree d’Italia.