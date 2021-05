Estrazioni live del lotto, Simbolotto, 10eLotto e SuperEnalotto del 29 maggio

Estrazione odierna dei numeri del Lotto, del 10eLotto e del SuperEnalotto

Amici di leggilo.org, benvenuti alle ultime estrazioni settimanali dei numeri e dei simboli legati al Lotto, al Simbolotto, al SuperEnalotto, al 10eLotto; Simbolotto che per tutto il mese di maggio, sarà collegato alla ruota di Milano e che, come di consueto, verrà estratto subito dopo il completamento di tutte le ruote del Lotto.

Le estrazioni, dopo la parentesi natalizia, che aveva modificato un pò il sistema canonico, sono tornate alla normalità e si terranno come sempre, a partire dalle ore 20; Noi di leggilo.org, seguiremo in diretta per voi, tutte le varie estrazioni e vi comunicheremo, praticamente in tempo reale, i numeri vincenti di tutti i vari concorsi del giorno.

Come sempre, dopo l’estrazione dei numeri del Lotto e dei simboli vincenti del Simbolotto, si procederà subito con l’estrazione dell’attesissima sestina vincente del SuperEnalotto e a seguire avremo anche i numeri vincenti del 10eLotto. Per chi gioca il SuperEnalotto, il Jackpot legato al 6 per questa estrazione, dopo la vincita di sabato 22 maggio, è di 33 milioni di euro. L’estrazione della combinazione vincente del 10eLotto invece, avverrà intorno alle 20,15 ed anch’essa verrà immediatamente pubblicata direttamente qui. Per seguire le estrazioni live, basterà aggiornare la pagina ogni volta e man mano compariranno i numeri vincenti.

Il SuperEnalotto di oggi sabato 29 maggio 2021

La combinazione vincente: 23,71,62,74,31,77

Jolly: 8

Superstar: 80

I numeri del Lotto di sabato 29 maggio 2021

BARI: 13 29 37 63 53

CAGLIARI: 56 28 71 55 82

FIRENZE: 86 73 69 35 9

GENOVA: 43 18 52 3 81

MILANO: 77 33 59 88 54

NAPOLI: 54 71 38 22 65

PALERMO: 69 67 82 6 40

ROMA: 77 55 68 49 18

TORINO: 73 54 86 52 35

VENEZIA: 85 10 81 54 53

NAZIONALE: 15 71 12 21 74

Il 10eLotto di oggi sabato 29 maggio 2021

la Combinazione vincente di oggi:

Il Simbolotto di oggi sabato 29 maggio 2021

I simboli vincenti di oggi sulla ruota di Milano :