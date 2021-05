Meteo oggi venerdì 28 maggio: sole o poche nuvole su gran parte d’Italia

Meteo oggi venerdì 28 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal tempo stabile su gran parte d’Italia. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud del nostro Paese.

Per la giornata di oggi venerdì 28 maggio il bollettino meteo prevede del bel tempo. Difatti l’alta pressione dovrebbe avere luogo sul nostro Paese. Il sole dovrebbe essere in prevalenza presente e si dovrebbero registrare temperature alte su gran parte d’Italia. Prevalentemente durante la giornata odierna il tempo dovrebbe essere caratterizzato dalla stabilità, se non su alcune aree delle Alpi e degli Appennini.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle di oggi venerdì 28 maggio. Cominciando da quelle relative alle diverse aree d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per quanto riguarda le regioni del Nord.

Sul Settentrione la giornata odierna dovrebbe presentare del tempo stabile con cielo soleggiato o poco nuvoloso su diverse zone. Tuttavia sul Nord Ovest dovrebbe avere luogo della nuvolosità e delle precipitazioni. La colonnina di mercurio dovrebbe fare registrare un rialzo sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia, sul Trentino Alto Adige, sulla Valle D’Aosta e sulla Liguria.

Per quel che concerne i settori del Centro, la giornata dovrebbe essere all’insegna della nuvolosità che si potrebbe fare più consistente sulla Sardegna durante la sera.

In conclusione, per quanto riguarda le aree del Sud, la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo. Nonostante ciò durante le ore pomeridiane la nuvolosità si potrebbe fare più consistente sulla Sicilia e sulla Calabria. Le temperature non dovrebbero fare registrare cambiamenti rilevanti.

Durante la giornata di domani sabato 29 maggio, il tempo dovrebbe essere caratterizzato dall’instabilità, con degli annuvolamenti e delle precipitazioni che si dovrebbero verificare su alcune zone settentrionali, mentre sulle altre aree d’Italia il tempo dovrebbe essere poco annuvolato.