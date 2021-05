Meteo domani mercoledì 26 maggio: bel tempo su buona parte d’Italia

Meteo domani mercoledì 26 maggio: la giornata dovrebbe essere all’insegna del bel tempo su buona parte del nostro Paese. Le previsioni del tempo per le aree del Nord, del Centro e del Sud Italia.

La giornata di domani mercoledì 26 maggio dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo. Infatti dovrebbe ancora permanere l’alta pressione e quindi una condizione di stabilità su gran parte d’Italia. Questa situazione dovrebbe essere presente anche nelle seguenti giornate di questa settimana. La giornata di domani dovrebbe quindi essere all’insegna del tempo asciutto e delle temperature gradevoli su buona parte del nostro Paese.

Tuttavia si dovrebbero verificare anche alcune situazioni d’instabilità. A tal proposito potrebbero avere luogo delle precipitazioni, anche a carattere temporalesco, su alcune zone del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige. Sulle altre aree invece dovrebbe essere presente il tempo stabile e il cielo sereno. Per quanto riguarda le temperature, si dovrebbe registrare un calo sulle regioni del Meridione. Sul Settentrione invece la colonnina di mercurio potrebbe spingersi verso l’alto.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che è previsto per la giornata di domani martedì 25 maggio. Cominciando a dare uno sguardo alle varie zone del nostro Paese, possiamo notare una giornata all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso per le regioni del Nord. Sulle aree del Settentrione le temperature non dovrebbero fare registrare cambiamenti di rilievo.

Passando alle regioni del Centro, la giornata dovrebbe essere caratterizzata da della nuvolosità non troppo abbondante sulle zone che si affacciano sul Mar Tirreno così come su quelle che si affacciano sul Mar Adriatico.

Infine, per quanto riguarda le regioni del Sud, la giornata dovrebbe essere all’insegna del sole o poco nuvolosa sulla Campania e su alcune aree della Calabria.