Meteo domani martedì 25 maggio: tempo migliore su gran parte d’Italia

Meteo domani martedì 25 maggio: la giornata dovrebbe essere all’insegna del bel tempo su gran parte del nostro Paese. Le previsioni del tempo.

La giornata di domani martedì 25 maggio dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo. Ci si dovrebbe mettere alle spalle la perturbazione che è stata presente sulle regioni del Nord del nostro Paese. Infatti il tempo dovrebbe essere in miglioramento e le condizioni meteorologiche dovrebbero essere più stabili anche sul Settentrione. Soltanto su alcuni settori delle Alpi del Nord Est si potrebbero verificare delle piogge.

Per quanto riguarda il Centro Sud, delle masse di aria meno calda dovrebbero prendere il posto dello scirocco. Di conseguenza le temperature dovrebbero fare registrare una discesa di alcuni gradi su queste aree.

Nel corso dei prossimi giorni di questa settimana il tempo dovrebbe essere all’insegna della stabilità su diverse zone d’Italia. Dei rovesci, anche a carattere temporalesco, potrebbero avere luogo sulle Dolomiti. In generale ci dovrebbe essere bel tempo, anche se con qualche eccezione sul Centro Sud.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che è previsto per la giornata di domani martedì 25 maggio. Cominciando a dare uno sguardo alle varie zone del nostro Paese, possiamo notare del tempo migliore per quanto riguarda le regioni del Nord. Al miglioramento generale nel Settentrione si potrebbero però accompagnare delle precipitazioni sui settori delle Dolomiti. Non si esclude un aumento delle temperature.

Passando alle regioni del Centro, si dovrebbe registrare un miglioramento sulla Toscana. Degli annuvolamenti invece potrebbero essere presenti sul cielo delle aree che si affacciano sul Mar Tirreno. Mentre, per quanto riguarda le temperature, queste potrebbero essere in discesa.

Infine, per quel che concerne regioni del Sud, la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal tempo sereno. Nel corso della mattina, della nuvolosità si potrebbe verificare sulla Campania, ma durante il pomeriggio dovrebbero avere luogo delle schiarite. Temperature in lieve discesa.