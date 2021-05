Ragazzo di 27 anni si ferma sulla piazzola di sosta dell’autogrill per riposare: lo portano via cadavere

Nei pressi di Brescia è giallo per quanto è accaduto ad un giovane che si era fermato per riprendere le forze durante un viaggio. Si ipotizza un malore fulminante.

Il viaggio di un uomo lungo l’autostrada A4 in direzione Brescia si è concluso in modo misterioso e drammatico: si ipotizza un malore per spiegare l’ultima tragedia avvenuta sulle strade italiane, scoperta da un camionista che notando una vettura ferma nel piazzale di sosta di una delle tante aree di servizio del tratto di strada ha dato l’allarme. I fatti risalgono a giovedì attorno alla mezzanotte: un giovane di 27 anni – diretto verso la provincia lombarda per ragioni non note – ha deciso di portarsi con la sua Alfa Romeo in un piazzale di sosta di un Autogrill situato lungo la strada che in quel momento a causa del coprifuoco era meno trafficata del solito. L’uomo ha spento la vettura e si è fermato presumibilmente a riposare nell’area di sosta per alcune ore.

Poco dopo però, notando la vettura ferma in mezzo al piazzale deserto, un camionista si è avvicinato alla vettura per accertarsi se l’uomo avesse bisogno di aiuto: quando l’autista del mezzo pesante si è reso conto che il 27enne non stava dormendo ma era totalmente immobile, ha subito allertato le Forze dell’Ordine di Verona che sono giunte sul posto: l’uomo che aveva accostato lungo l’autostrada forse per riposare era privo di vita, un dramma che lascia pensare ad un malore improvviso dato che sul corpo del ragazzo gli agenti – in seguito ad un’autopsia preliminare – non hanno trovato segni di violenza che potrebbero giustificarne la morte. L’ipotesi predominante è che il 27enne abbia accusato un malore come un infarto mentre si trovava in autostrada, riuscendo però ad accostare il proprio veicolo. Prima di poter contattare i soccorsi però, l’autista dell’Alfa Romeo avrebbe perso i sensi e si sarebbe spento. A confermare o confutare la tesi che potrebbe risolvere questo drammatico caso saranno ulteriori esami autoptici che verranno svolti nelle prossime ore.