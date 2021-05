Meteo oggi domenica 23 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal tempo stabile sulle regioni del Sud e dall’instabilità su quelle del Nord. Le previsioni del tempo.

Per la giornata di oggi domenica 23 maggio il bollettino meteo prevede del tempo instabile sul Nord e del bel tempo sulle restanti zone del nostro Paese. Il brutto tempo si dovrebbe presentare sulla Lombardia e su zone delle Alpi. Il cielo invece dovrebbe essere soleggiato in particolar modo sulle aree del Meridione.

Le temperature dovrebbero essere un aumento. Sulle regioni del Centro ci dovrebbe essere alternanza fra sole e poca nuvolosità. Su quelle del Settentrione invece, soprattutto sulle aree dell’Est, la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dall’instabilità.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle di domani lunedì 24 maggio. Cominciando da quelle relative alle diverse zone d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per alcune zone della Penisola, dove si dovrebbe presentare l’anticiclone africano e quindi temperature alte, mentre le condizioni meteorologiche dovrebbero essere decisamente differenti nelle altre zone del nostro Paese.

Stiamo parlando delle regioni del Sud, su cui il tempo dovrebbe essere all’insegna della stabilità e con temperature elevate. Invece per quel che concerne le zone del Centro Nord, per via di una perturbazione, potrebbero avere luogo temporali consistenti sul Piemonte, sulla Lombardia, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia.

Sarebbero in arrivo dei rovesci invece sulla Liguria, sull’Emilia Romagna e sulla Toscana. Il tempo dovrebbe essere caratterizzato dall’instabilità sino a giovedì 27 maggio. Sulle altre zone d’Italia la situazione dovrebbe essere stabile, il cielo sereno e le temperature elevate per via dell’alta pressione. Le temperature dovrebbero fare registrare un rialzo anche sulle zone del Settentrione.