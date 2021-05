Muore giovanissima Chiara, la figlia di Fabrizio Meoni, due volte vincitore della Parigi Dakar

Chiara Meoni, figlia del famoso motociclista sportivo Fabrizio Meoni due volte campione della Parigi-Dakar ha perso la vita ad appena 18 anni.

Il comune di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo è in lutto per la morte di Chiara Meoni, la figlia 18enne di Fabrizio Meoni, senz’altro lo sportivo più famoso e vittorioso del piccolo borgo toscano. La ragazza si è spenta dopo una lotta durata alcuni mesi contro una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo, portandosi via la sua giovane vita. Il padre di Chiara Meoni, motociclista di successo, aveva portato a casa due edizioni della Parigi-Dakar in sella alla sua due ruote, trionfando nella famosa competizione di resistenza che si svolge in territori impervi come i deserti senegalesi: per una tragica fatalità, l’uomo aveva perso la vita in un incidente proprio mentre gareggiava nel 2005 quando la giovane aveva appena due anni, una delle tragedie che purtroppo colpiscono ancora il mondo delle corse sportive nonostante le misure di sicurezza per tutelare i piloti. Adesso anche Chiara è scomparsa lasciando un vuoto impossibile da colmare nei concittadini di Castiglion Fiorentino.

La figlia come il padre era impegnata in opere di beneficenza presso la società Solidarietà tra le mani che interessavano paesi africani e sud americani come il Perù, ricordano gli amici: “Se si vuole trovare un modo cristiano per provare a dare un senso a tutto questo, è nel voler pensare che Fabrizio la voleva con sé, ma in realtà viene da chiedersi perché il destino continua ad accanirsi in maniera così feroce su quella povera famiglia”, riflette un amico della famiglia Meoni che oltre a Fabrizio e Chiara conta Elena, compagna del campione scomparso e Gioele, il suo secondo figlio. “Cara Chiara, sapevi di aver avuto un padre leggendario e adesso spero che tu possa correre assieme a lui”, ha detto il sindaco per rendere omaggio a Chiara Meoni. Le esequie della giovane si terranno quest’oggi proprio nel borgo toscano dove ha vissuto gran parte della sua vita.