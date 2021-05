Meteo oggi sabato 22 maggio: tempo stabile e caldo su varie zone d’Italia

Meteo oggi sabato 22 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo su gran parte del nostro Paese. Le previsioni del tempo.

Per la giornata di oggi sabato 22 maggio il bollettino meteo prevede del tempo stabile su gran parte del nostro Paese. Nonostante ciò alcuni rovesci potrebbero essere presenti su delle aree del Nord. Generalmente però il cielo dovrebbe essere soleggiato per via dell’alta pressione portata dall’anticiclone africano che dovrebbe espandersi su diverse zone d’Italia.

Si potrebbe verificare della nuvolosità e delle precipitazioni sulle Alpi, sulle Prealpi e anche altre aree delle regioni settentrionali. La situazione meteorologica dovrebbe essere buona sia durante questo fine settimana che quella prossima. Tuttavia su dei settori si potrebbero presentare ancora delle piogge.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne. Cominciando da quelle relative alle diverse zone d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per il mattino quando il cielo dovrebbe essere soleggiato su tutto il Meridione e sulla maggior parte delle zone del Centro. Le temperature dovrebbero dunque essere in rialzo.

Nel corso delle ore seguenti della giornata, queste condizioni meteorologiche dovrebbero estendersi ai settori del Nord del nostro Paese. Queste zone non dovrebbero quindi essere più interessate dal brutto tempo. L’instabilità dovrebbe ancora interessare la Toscana, le Marche e le aree del Nord, su cui le temperature dovrebbero essere minori.

Per quel che concerne la giornata di domani domenica 23 maggio, la situazione dovrebbe essere stabile grazie all’anticiclone africano che si dovrebbe espandere al Settentrione. Sul Sud si dovrebbero registrare le temperature più alte. Il tempo più instabile dovrebbe invece essere presente sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e sul Trentino Alto Adige. Sulle aree del Centro sarebbero previsti degli annuvolamenti sulla Toscana, sull’Umbria e sulle Marche, su cui però non si dovrebbero verificare delle piogge.