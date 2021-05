Meteo domani domenica 23 maggio: la giornata dovrebbe essere all’insegna del bel tempo e del caldo sulle regioni Sud e del maltempo su quelle del Nord con piogge e temporali. Le previsioni del tempo.

La giornata di domani domenica 23 maggio dovrebbe essere caratterizzata dal brutto tempo sul Nord e dal bel tempo sulle altre parti d’Italia. Il maltempo dovrebbe interessare soprattutto la Lombardia e parte delle Alpi. Il cielo invece dovrebbe essere sereno in particolare sulle regioni del Sud.

Le temperature dovrebbero essere in rialzo. Sulle aree del Centro il cielo dovrebbe alternarsi tra soleggiato e poco nuvoloso. Invece su quelle del Nord, soprattutto sulle zone dell’Est, la giornata dovrebbe essere all’insegna dell’instabilità.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che è previsto per la giornata di lunedì 24 maggio. Dopodomani in una parte del nostro Paese dovrebbe essere presente l’anticiclone africano e dunque temperature elevate, mentre la situazione dovrebbe essere ben diversa nell’altra parte della Penisola.

Si tratta delle regioni del Sud, su cui il tempo dovrebbe essere stabile e le temperature alte. Invece per quanto riguarda le zone Centro Nord, a causa di una perturbazione, sarebbero in arrivo temporali consistenti sul Piemonte, sulla Lombardia, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia.

Dovrebbero avere luogo delle precipitazioni invece sulla Liguria, sull’Emilia Romagna e sulla Toscana. Poi il tempo dovrebbe essere instabile sino a giovedì 27 maggio. Sulle altre parti del nostro Paese le condizioni meteorologiche dovrebbero essere stabili, il cielo soleggiato e le temperature alte per via dell’alta pressione. Le temperature dovrebbero essere in aumento anche sulle regioni settentrionali.