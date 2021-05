Meteo oggi venerdì 21 maggio: tempo stabile su diverse aree d’Italia

Meteo oggi venerdì 21 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal tempo stabile su buona parte del nostro Paese. Le previsioni del tempo.

Per la giornata di oggi venerdì 21 maggio il bollettino meteo prevede del bel tempo su alcune zone del nostro Paese. Il cielo sereno dovrebbe essere presente su varie parti d’Italia. Tuttavia su quelle del Nord il tempo dovrebbe continuare ad essere instabile. Domani sabato 22 maggio il sole dovrebbe caratterizzare la giornata sulle aree del Sud, annuvolamenti invece sulle zone del Centro Nord, dove si potrebbero verificare dei rovesci sulle Alpi e sulle Prealpi.

Possibile aumento delle temperature nella giornata conclusiva della settimana, domenica 23 maggio, sulle regioni del Sud e su alcuni settori delle restanti aree del nostro Paese. Una crescita più consistente si dovrebbe avere la prossima settimana soprattutto sul Centro Sud.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne. Cominciando da quelle relative alle diverse zone d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per le Alpi e le Prealpi, dove è prevista della nuvolosità. Della pioggia è invece attesa sulla Valle d’Aosta, sul Piemonte e su alcune zone della Lombardia. Sulle regioni del Centro Sud ci dovrebbe essere sole e alcune nuvole sulla Toscana e sull’Umbria.

Per quel che concerne la giornata di domani sabato 22 maggio, dovrebbero essere in aumento le nubi accompagnate dalle precipitazioni, anche sotto forma di temporali, sulle Alpi. Non sono da escludersi rovesci anche sull’Emilia Romagna e sulla Liguria. Il cielo dovrebbe essere sereno invece sulle altre zone d’Italia, ad esclusione sulla Toscana, sull’Umbria e sulle Marche, su cui ci dovrebbe essere una maggiore nuvolosità.

In conclusione, per quanto riguarda la giornata di domenica 23 maggio, il tempo dovrebbe essere caratterizzato dall’instabilità sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e sul Trentino Alto Adige. Sulle tre regioni si potrebbero verificare delle piogge e dei temporali. Sul resto d’Italia la situazione dovrebbe essere stabile con temperature elevate.