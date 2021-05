A pochi giorni della nuove accuse del Principe Harry al padre Carlo, una cronista della BBC ha chiesto al futuro Re come si sentisse. Ecco la reazione!

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle non sembrano intenzionati a mettere una pietra sopra al loro passato. La coppia ha deciso di scappare dai diritti e doveri reali per iniziare una nuova vita negli Stati Uniti all’insegna della normalità. Sfortunatamente la loro nuova esistenza a Los Angeles si può riassumere in molti modi ma non come un modo di vivere riservato e fuori dal circuito del gossip.

Meghan e Harry infatti non perdono occasione per lanciare accuse alla Famiglia Reale, creando grande scandalo e soprattutto attirando nuovamente l’attenzione su di loro. Si era appena placata l’ira degli inglesi per l’intervista rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey, nella quale accusavano i parenti di razzismo verso il neonato Archie e di mancata protezione dalle menzogne dei magazine, quando Harry ha deciso di rincarare la dose con nuove conturbanti dichiarazioni. Durante un podcast condotto dall’attore e conduttore americano Dax Shepard, il principe è tornato ad attaccare il padre Carlo raccontando che il comportamento freddo e distaccato ricevuto fin dall’infanzia dal genitore era dovuto al fatto che anche lui da piccolo era stato educato così. Affermazioni che contengono forti critiche anche verso la nonna Elisabetta e al defunto nonno Filippo.

Buckingham Palace, come spesso accade, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali su quanto detto dal principe ma Carlo è stato preso alla sprovvista da una domanda di una giornalista della BBC. Durante una visita ad un’azienda di Cardiff, infatti, una cronista del canale inglese ha chiesto al futuro Re come avesse preso le affermazioni del figlio, ma Carlo ha fatto finta di non sentire la domanda e ha continuato a camminare per la fabbrica come se nulla fosse. Una reazione completamente diversa da quella che ebbe William dopo l’intervista dei Sussex a Oprah Winfrey.

Il duca di Cambridge, alla domanda “è vero che la famiglia reale è razzista? ” non riuscì a mantenere il suo classico aplomb e rispose seccato: “Non siamo affatto una famiglia razzista!”.