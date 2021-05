La principessa Anna avrebbe messo in guardia il nipote Harry sulle conseguenze di un matrimonio con Meghan Markle. Ecco cosa avrebbe detto al nipote prima delle nozze.

“Questo matrimonio non s’ha da fare, né domani né mai”. Non stiamo parlando del celebre romanzo di Alessandro Manzoni ma della chiacchieratissima storia d’amore tra il principe Harry e l’attrice Meghan Markle.

Secondo le ultime dichiarazioni rilasciate da Lady Colin Campbell, ex fidanzata del principe Edoardo, l’attrice americana avrebbe avuto un’antagonista a corte, che avrebbe provato ad avvertire Harry sulle conseguenze del matrimonio con l’attrice. Stiamo parlando della principessa Anna, secondogenita della Regina Elisabetta. Sembra proprio che la zia di Harry sia stata l’unica a non essere affascinata dalla personalità di Meghan, realizzando immediatamente che una donna del genere non sarebbe stata una buona compagna di vita per il nipote. Anna avrebbe provato a mettere in guardia Harry, chiedendogli di riflettere attentamente prima di ufficializzare la relazione con un fidanzamento. I tabloid hanno più volte accusato Anna di essere seriamente preoccupata per il colore della pelle della futura parente ma secondo le ultime indiscrezioni ad angosciare la principessa sarebbe stata la differenza culturale dell’attrice non la sua razza. Secondo l’ex di Edoardo, la principessa Anna, quando provò a mettere in guardia Harry “non alludeva al colore delle pelle di Meghan o a quello di un loro futuro erede” ma piuttosto al personaggio “inadatto”. Quindi, le accuse di razzismo, mosse da Harry e dalla moglie alla famiglia, sarebbero totalmente infondate.

The Duchess of Sussex speaks to Princess Anne in St George’s Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/nBPLixXJFk — Charlie Proctor (@MonarchyUK) October 12, 2018



Con il suo discorso Anna avrebbe voluto che il nipote fosse cosciente che la Markle non era una buona scelta perché totalmente inadatta al ruolo di moglie di un Principe. “A preoccuparla erano l’inabilità di Meghan, la sua determinazione a non rispettare le differenze culturali, oltre che l’istituzione di cui avrebbe fatto parte. E le conseguenze che ciò avrebbe avuto nei figli di Harry”. Per Anna le intenzioni di Meghan e la sua propensione a voler essere sempre al centro dell’attenzione fino a essere sfacciata erano molto chiare sin dall’inizio.

Nonostante gli avvertimenti della zia, Harry decise si sposare l’ex attrice e il resto della storia è noto a tutti, ma di certo le distanze e le accuse della moglie del Principe alla famiglia reale non sono ancora finite. Non ci resta che attendere la prossima mossa della duchessa! E voi cosa ne pensate?