Meteo oggi martedì 18 maggio: tempo stabile tranne che in alcune zone

Meteo oggi martedì 18 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dal tempo stabile, anche se potrebbero avere luogo delle piogge su delle aree d’Italia. Le previsioni del tempo.

Per la giornata di oggi martedì 18 maggio il bollettino meteo prevede del bel tempo, ma non in ogni zona d’Italia. Difatti su delle aree del nostro Paese dovrebbero essere in arrivo dei rovesci. La situazione meteorologica dovrebbe essere caratterizzata dalla stabilità, ma su alcune parti della Penisola potrebbe essere presente del maltempo.

Si potrebbero verificare alcune piogge o dei temporali, anche consistenti, su alcune aree del Centro Nord. Su diverse zone d’Italia potrebbe essere presente dell’alta pressione. In tali zone dovrebbero essere in arrivo delle masse d’aria fredda che potrebbero dare luogo a degli annuvolamenti e a dei rovesci, anche a carattere temporalesco, sulle aree bagnate dal Mar Adriatico.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne. Cominciando da quelle relative alle diverse zone d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per le aree del Sud e su alcune del Centro, su cui si potrebbero verificare degli annuvolamenti durante le ore del pomeriggio sulle zone prossime agli Appennini.

Per quel che concerne le aree del Nord, sulle zone del Nord Ovest e su quelle delle Alpi si dovrebbe presentare della nuvolosità. Sarebbero possibili delle precipitazioni, anche sotto forma di temporali, sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e sul Trentino Alto Adige.

Non si escludono alcuni rovesci sull’Emilia Romagna e sulle aree delle Marche che si affacciano sul Mar Adriatico. Sulle restanti aree del Settentrione si attende del tempo maggiormente stabile.

In conclusione, per quanto riguarda le temperature, durante la giornata odierna di martedì 18 maggio queste dovrebbero far registrare un rialzo sulle aree del Meridione. Invece su quelle settentrionali non ci dovrebbero essere cambiamenti rilevanti.