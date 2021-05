Il rapper 1727wrldstar arrestato per maltrattamenti e droga su segnalazione dalla fidanzata – vittima di violenza – è poi stato scarcerato: il 25enne rapper romano aveva celebrato la libertà con un video girato nella sua automobile, ma da allora non si hanno più sue notizie.

Il rapper 1727wrldstar è stato scarcerato: lo hanno testimoniato le immagini condivise sui suoi social che lo ritraevano alla guida della sua autovettura. Ma dopo quella breve clip, scomparsa dalle sue stories di Instagram 24h dopo, del rapper non si sono più avute notizie.

L’arresto era avvenuto lo scorso 23 gennaio, quando 1727wrldstar era stato raggiunto dai carabinieri di Ponte Galeria. Le imputazioni erano pesanti: maltrattamenti e lesioni nei confronti della sua compagna. Non solo, dopo la denuncia di violenza da parte della sua fidanzata, la perquisizione della sua abitazione aveva portato allo scoperto anche ingenti quantità di droga, aggravando le accuse: ricettazione di timbro medico, droga e anabolizzanti si erano così aggiunti alla lista.

La lite tra i due fidanzati era nata per motivi banali ma il 25enne romano, il cui vero nome è Algero Corretini, aveva brutalmente aggredito la ragazza con una spranga, costringendola a scappare di casa senza vestiti per potersi mettere in salvo. Nonostante la fuga, il rapper l’ha rincorsa, continuando a picchiarla. La fidanzata poi ha dovuto richiedere assistenza medica e per le ferite riportate ed è stata portata in ospedale: la prognosi dei medici era di un mese, con lesione del timpano e costola fratturata. Non in pericolo di vita quindi, ma sicuramente grave.

1727wrldstar in carcere

Il pubblico ministero aveva poi richiesto come provvedimento per il rapper la galera, dalla quale 1727wrldstar era stato scarcerato ad inizio aprile. A testimoniarlo erano state due Instagram Stories che mostravano il cantante a bordo della propria autovettura. Proprio un video a bordo di un’automobile lo aveva reso noto sui social network: dopo aver fatto un incidente stradale aveva pronunciato la frase “Ho preso il muro fratellì” che era rapidamente rimbalzata in tutto il web.

Ma dopo le ultime stories di inizio aprile di lui non c’è più alcuna traccia, e i fan preoccupati si chiedono che fine abbia fatto: l’ultimo post pubblicato risale al 15 gennaio.

