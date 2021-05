Meteo domani domenica 16 maggio: la giornata dovrebbe essere all’insegna del maltempo su regioni del Nord, decisamente migliore sul Sud. Le previsioni del tempo.

La giornata di domani domenica 16 maggio dovrebbe essere caratterizzata dal tempo instabile sul Nord. Viceversa le condizioni meteorologiche dovrebbero essere in miglioramento sulle regioni del Centro Sud. Invece a partire dalla giornata di dopodomani lunedì 17 maggio l’alta pressione dovrebbe fare sentire i suoi effetti su gran parte del nostro Paese, anche se qualche pioggia isolata dovrebbe ancora essere presente.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che è previsto per la giornata di domenica 16 maggio. Domani si attende del cielo sereno sulle regioni del Sud e sulla Sardegna.

Sulle zone del Centro invece in mattinata il tempo dovrebbe essere instabile. Si prevedono degli annuvolamenti e dei rovesci sulla Toscana, sull’Umbria e sul Lazio.

La situazione dovrebbe essere invece diversa sulle aree del Nord. Nel corso del mattino si potrebbe verificare della nuvolosità ma non dovrebbero avere luogo delle precipitazioni. Durante le ore pomeridiane su potrebbe registrare un peggioramento con la possibilità di piogge e di temporali sulle zone prossime alle Alpi e alle Prealpi.

Per quanto riguarda le temperature, queste potrebbero essere in rialzo in particolar modo sulle regioni del Centro Sud.

Per quel che concerne la prossima settimana, trascorsa la giornata di domani domenica 16 maggio, l’alta pressione dovrebbe farsi sentire, ma non ci dovremmo attendere dei primi giorni all’insegna del sole.

La giornata di lunedì 17 maggio dovrebbe essere caratterizzata da temporali sulle regioni del Nord Est sia a quote più alte che a quelle più basse. Sulle altre zone d’Italia il meteo dovrebbe essere decisamente migliore, con cielo soleggiato e temperature più elevate soprattutto sulle aree del Meridione.