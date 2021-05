Meteo oggi venerdì 14 maggio: brutto tempo su buona parte dell’Italia

Meteo oggi venerdì 14 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del maltempo su gran parte d’Italia, le previsioni del tempo.

Per la giornata di oggi venerdì 14 maggio il bollettino meteo prevede del brutto tempo. A causare questa situazione è una perturbazione che caratterizzerà gran parte d’Italia. Dovrebbero avere luogo alcune precipitazioni, anche sotto forma di temporali o come grandinate sulla maggior parte del nostro Paese.

Infatti la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del maltempo praticamente su qualsiasi zona della Penisola. Si tratta di condizioni meteo che dovrebbero continuare anche nel corso delle giornate del prossimo fine settimana. Questa situazione si potrebbe verificare anche sulle aree prossime alle coste, su cui sarebbero attesi mari mossi.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne. Cominciando da quelle relative alle diverse zone d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per il Nord. Sulle regioni settentrionali sarebbe prevista dell’instabilità. Dei rovesci potrebbero interessare il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e la Liguria.

Non si dovrebbero invece presentare piogge sulle altre aree. Nel corso delle ore pomeridiane il maltempo si potrebbe allargare sul resto delle zone settentrionali portando precipitazioni anche a carattere temporalesco.

Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche delle regioni del Centro, non si escludono dei temporali sulla Toscana. Sin dal pomeriggio si potrebbe verificare una situazione in peggioramento sulla Sardegna e anche sulle altre aree centrali bagnate dal Mar Tirreno, su cui si potrebbero presentare delle piogge.

In conclusione, per quel che concerne le zone del Sud, dall’inizio della giornata il tempo riguardante le zone del Meridione dovrebbe essere caratterizzato dal clima asciutto con sole su alcune aree.

Durante le ore pomeridiane però la situazione dovrebbe essere in peggioramento sulla Campania. Verso sera la gran parte delle aree dovrebbe essere colpita da alcune precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature, queste dovrebbero essere in discesa sul Settentrione e sulla Sardegna.