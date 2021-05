Meteo domani venerdì 14 maggio: la giornata dovrebbe essere all’insegna del maltempo su buona parte del nostro Paese. Le previsioni del tempo.

La giornata di domani venerdì 14 maggio dovrebbe essere caratterizzata dal maltempo. Una perturbazione dovrebbe interessare il nostro Paese. A causa di essa si dovrebbero verificare diverse precipitazioni, anche a carattere temporalesco o sotto forma di grandine un po’ in tutta Italia.

Infatti il tempo dovrebbe peggiorare praticamente in ogni parte della Penisola, una condizione meteorologica che si dovrebbe protrarre anche per il prossimo fine settimana. La stessa situazione si dovrebbe presentare sulle zone costiere, dove sono previsto mari mossi.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che è previsto per la giornata di venerdì 14 maggio. Cominciando dalle regioni del Nord, domani si attende del tempo instabile. Il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e la Liguria dovrebbero essere interessati da rovesci.

Le altre zone invece dovrebbero essere risparmiate dalle piogge. Durante le ore pomeridiane il brutto tempo si dovrebbe estendere sul resto del Settentrione portando anche temporali.

Passando alle condizioni meteo che dovrebbero caratterizzare le regioni del Centro, si prevedono possibili temporali sulla Toscana. A partire dal pomeriggio la situazione dovrebbe peggiorare sulla Sardegna così come nelle altre zone centrali che si affacciano sul Mar Tirreno, dove si potrebbero verificare delle piogge.

Infine, per quanto riguarda le aree del Sud, a inizio giornata il tempo sulle regioni meridionali dovrebbe essere all’insegna del tempo asciutto con il cielo soleggiato su alcune zone.

Nel corso del pomeriggio però le condizioni meteorologiche dovrebbero essere in peggioramento sulla Campania. In serata poi la maggior parte delle regioni dovrebbe essere interessata dalle precipitazioni. Per quel che concerne le temperature, si dovrebbe registrare una discesa sulle regioni del Nord e sulla Sardegna.