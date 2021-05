Meteo oggi mercoledì 12 maggio: instabilità e rovesci su parte d’Italia

Meteo oggi mercoledì 12 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dall’instabilità sulla maggior parte d’Italia. Le previsioni del tempo.

Per la giornata di oggi mercoledì 12 maggio il bollettino meteo prevede del maltempo. La perturbazione sta andando dal Settentrione ai Balcani, ma la situazione meteorologica dovrebbe rimanere instabile.

Difatti, per via di una corrente di aria fredda, il tempo dovrebbe restare all’insegna dell’instabilità sia nel corso della giornata odierna che in quella di domani giovedì 13 maggio.

Per questa ragione si potrebbe verificare della nuvolosità e dei rovesci, anche sotto forma di temporali, sulle aree del Nord Est e in alcune del Centro del nostro Paese.

Per quel che concerne le temperature, queste dovrebbero essere in discesa per via della perturbazione, ad eccezione delle regioni del Nord Ovest su cui dovrebbero essere in aumento.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle previste per la giornata di venerdì 14 maggio. Per quanto riguarda dopodomani, il clima dovrebbe peggiorare a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione.

Facendo ritorno alla giornata odierna mercoledì 12 maggio, il tempo dovrebbe essere all’insegna della stabilità sulle aree del Nord Ovest. Non si escludono precipitazioni sulla Toscana, sulle Marche, sulla Puglia e sulla Calabria. Possibile presenza di annuvolamenti significativi invece sul Molise e sulla Basilicata.

Per quel che concerne la giornata di domani giovedì 13 maggio, è atteso tempo caratterizzato dalla stabilità e cielo soleggiato su alcune parti del Meridione. Sereno o nuvoloso sulle altre regioni del nostro Paese.

Nel corso della giornata sono previste piogge o precipitazioni a carattere temporalesco sull’Emilia Romagna, sulla Liguria, sul Piemonte, sulla Lombardia, sulle Marche, sul Lazio, sulla Campania e sulla Puglia.

Per quanto riguarda la giornata di domani, si prevedono temperature in aumento sulle aree del Nord Est. Lieve discesa invece su alcune zone bagnate dal Mar Adriatico.