Carlo e William scaricano Meghan e Harry considerati “una distrazione” nei confronti dei loro impegni istituzionali. E i Sussex minacciano di non tornare mai più a Londra.

Il principe Harry è solo un lontano ricordo. Nonostante la famiglia reale cerchi di mantenere le apparenze molti esperti di questioni reali, tra i quali il celebre Russell Myers, sono pronti a scommettere che il secondogenito di Carlo e Diana sparirà dalle vite dei familiari inglesi al più presto. Dopo anni di scandali e soprattutto di gravi problemi dovuti alla pandemia da Coronavirus, Carlo e William devono concentrarsi sul loro lavoro e sulla promozione della monarchia mettendo da parte tutti gli altri problemi, trai quali Harry e la moglie Meghan Markle.

La coppia espatriata in America più di un anno fa dovrà cavarsela da sola. D’altronde diventare indipendenti era il loro piano fin dall’inizio e ora, cessati i privilegi accordati con la Megxit, i due dovranno provvedere a loro stessi, facendo affidamento solo sulle loro forze. Durane un’intervista telefonica Mayers ha raccontato che i futuri re William e Carlo : “Vogliono tracciare una riga sotto Harry e Meghan, considerati una distrazione per il resto della Famiglia Reale”. Fallito il tentativo di riconciliazione in occasione del funerale del duca di Edimburgo sono in molti a pensare che la prossima volta che il principe toccherà il suolo inglese sarà in occasione della morte della Regina Elisabetta.

Secondo alcune voci di palazzo, l’accoglienza del Principe a Londra sarebbe stata così glaciale da convincerlo a non tornare in Inghilterra, se non per la dipartita dei membri anziani della famiglia. Sembra infatti già certo che non parteciperà neanche all’inaugurazione della statua dedicata all’amata mamma Diana, programmata per il prossimo luglio. Presenziare ad un evento pubblico a fianco del fratello William non sarebbe più possibile a seguito delle ormai insanabili incomprensioni. Per quanto riguarda l’ex attrice Meghan Markle invece è dato per scontato che non rimetterà mai più piede in Gran Bretagna. Non solo per evitare ogni rapporto con il suocero e i cognati, ma anche perché non sarebbe più persona gradita tra il popolo inglese, decisamente scocciato per l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey.

Nonostante questo sembra che Harry stia ancora cercando di mantenere un rapporto telefonico almeno con il fratello per permettere ai rispettivi bambini di interagire tra loro e forse, un giorno, riprendere i rapporti.