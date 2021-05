Meteo domani mercoledì 12 maggio: instabilità su buona parte d’Italia

Meteo domani mercoledì 12 maggio: la giornata dovrebbe essere all’insegna dell’instabilità su gran parte del nostro Paese. Le previsioni del tempo.

La giornata di domani mercoledì 12 maggio dovrebbe essere caratterizzata dal brutto tempo. Nonostante la perturbazione si stia dirigendo dal Nord verso i Balcani, le condizioni meteorologiche non dovrebbero essere stabili.

Infatti, a causa di una massa di aria fredda, ci dovrebbe essere dell’instabilità sia per la giornata di domani che per quella di dopodomani giovedì 13 maggio.

Per questo motivo dovrebbero avere luogo degli annuvolamenti e delle precipitazioni, anche a carattere temporalesco, sulle zone del Nord Est e in parte del Centro Italia.

Per quanto riguarda le temperature, queste dovrebbero subire una discesa a causa della perturbazione, tranne che sul Nord Ovest dove si potrebbe registrare un aumento.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di venerdì 14 maggio. In questo caso il tempo dovrebbe peggiorare per via dell’ingresso di una nuova perturbazione.

Tornando alla giornata di domani mercoledì 12 maggio, il tempo dovrebbe essere stabile sulle regioni del Nord Ovest. Possibili rovesci sulla Toscana, sulle Marche, sulla Puglia e sulla Calabria. Sul Molise e sulla Basilicata invece si potrebbe verificare della nuvolosità consistente.

Passando alla giornata di dopodomani giovedì 13 maggio, si prevede clima stabile e cielo sereno su parte del Sud. Cielo soleggiato o annuvolato sulle altre zone del nostro Paese.

Durante la giornata possibili piogge o temporali sull’Emilia Romagna, sulla Liguria, sul Piemonte, sulla Lombardia, sulle Marche, sul Lazio, sulla Campania e sulla Puglia.

Per quel che concerne la giornata di dopodomani, le temperature dovrebbero essere in aumento sulle regioni del Nord Est. Si dovrebbe invece registrare una lieve discesa su parte delle aree che si affacciano sul Mar Adriatico.