Meteo domani martedì 11 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del maltempo sul Nord, bel tempo invece al Sud. Le previsioni del tempo.

La giornata di domani martedì 11 maggio dovrebbe essere caratterizzata dal brutto tempo molte zone del Nord. Come nella giornata di oggi lunedì 10 maggio, la situazione d’instabilità dovrebbe essere presente sulle aree del Settentrione.

Si dovrebbero verificare delle precipitazioni sulle regioni del Nord Ovest, in parte di quelle del Centro Italia e anche sulla Campania. Sulle restanti parti del nostro Paese invece il cielo dovrebbe essere soleggiato e le temperature dovrebbero far registrare una crescita.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani martedì 11 maggio.

Iniziando dalle regioni del Nord, possiamo vedere un possibile arrivo di piogge sulle zone dell’Ovest così come sulla Lombardia e sull’Emilia Romagna. Inoltre sarebbero attesi dei rovesci e dei temporali, anche consistenti, in parte del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Più moderate invece dovrebbero essere le precipitazioni che potrebbero interessare la Liguria.

Per quel che concerne le zone del Centro e la Sardegna, la giornata dovrebbe essere all’insegna degli annuvolamenti e dei rovesci. Brutto tempo per le altre aree del Centro. Infatti sarebbero previste piogge sulla Toscana, sulle Marche, sul Lazio e sull’Abruzzo.

In conclusione, parlando delle condizioni meteorologiche che riguardano le zone del Sud, la situazione dovrebbe essere la seguente. La giornata dovrebbe essere soleggiata o poco nuvolosa. Le nuvole sarebbero attese sul Molise, sulla Puglia, sulla Campania e sulla Basilicata.

Sulle restanti aree meridionali il cielo dovrebbe essere quasi totalmente sereno. Non sarebbe esclusa della nuvolosità su parte della Calabria e della Sicilia. Per quanto riguarda le temperature, queste potrebbero essere in discesa sul Nord e sulla Sardegna. In aumento invece sulle altre parti del nostro Paese.