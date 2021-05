Meteo oggi domenica 9 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del bel tempo su quasi tutta Italia. Le previsioni del tempo.

Per la giornata di oggi domenica 9 maggio il bollettino meteo prevede bel tempo o cielo poco nuvoloso su gran parte d’Italia. Infatti l’alta pressione dovrebbe portare cielo soleggiato e temperature primaverili.

Nonostante ciò le condizioni meteorologiche dovrebbero peggiorare in maniera netta a partire dai primi giorni della prossima settimana per via dell’arrivo di una perturbazione che dovrebbe giungere sul Nord d’Italia.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne. Cominciando da quelle relative alle diverse zone d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per l’ultimo giorno di questa settimana.

Per quanto riguarda la giornata di oggi domenica 9 maggio, possiamo notare che sin dalla mattinata il tempo dovrebbe essere all’insegna del sole o con poche nuvole sia sulle zone settentrionali che su quelle centrali e e quelle meridionali. Buone dovrebbero essere le temperature, in crescita fino ad arrivare anche vicino ai 30 gradi sulle regioni del Sud.

Le condizioni meteo dovrebbero essere in peggioramento intorno alla fine della giornata di oggi. Tale situazione dovrebbe interessare le zone del Nord, soprattutto le aree del Nord Ovest.

Per quanto concerne la giornata di domani lunedì 10 maggio, il tempo dovrebbe essere in ulteriore peggioramento per via dell’ingresso di una perturbazione sull’Italia. Si tratta di una situazione che dovrebbe interessare l’intero Settentrione e le zone del Centro del nostro Paese.

Durante questa giornata sarebbero previste delle precipitazioni, in qualche caso anche consistenti. Per quel che riguarda le temperature, si dovrebbe registrare un calo sulle aree del Nord d’Italia. Sulle regioni del Sud dovrebbe invece rimanere ancora l’alta pressione e quindi sarebbero attese delle condizioni meteorologiche caratterizzate da una maggiore stabilità.