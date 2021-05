Meteo oggi sabato 8 maggio: giornata soleggiata su gran parte d’Italia

Meteo oggi sabato 8 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del bel tempo su gran parte d’Italia. Le previsioni del tempo.

Per la giornata di oggi sabato 8 maggio il bollettino meteo prevede bel tempo o cielo poco annuvolato su buona parte d’Italia. Quasi l’intero fine settimana dovrebbe essere caratterizzato dalla stabilità e le temperature dovrebbero essere in aumento.

Tuttavia sin dall’inizio della prossima settimana le condizioni meteorologiche dovrebbero essere in cambiamento. A partire dalla giornata di lunedì 10 maggio la situazione dovrebbe cambiare in maniera evidente. Difatti dovrebbe arrivare in Italia una perturbazione che potrebbe interessare le zone del Nord Ovest. Su tali aree del nostro Paese le precipitazioni si dovrebbero fare intense.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne. Cominciando da quelle relative alle diverse zone d’Italia, possiamo dare uno sguardo a quelle previste per questo fine settimana. Partendo dalla giornata di oggi sabato 8 maggio, possiamo notare della nuvolosità sull’Emilia Romagna e sulle aree che bagnate dal Mar Adriatico.

Verso la fine della giornata il cielo potrebbe avere una schiarita. Per quanto riguarda le temperature, dovrebbero essere in diminuzione quelle minime sulle zone settentrionali d’Italia. Parlando invece di quelle massime, si attende una discesa delle temperature sulle zone del Nord e su quelle che si affacciano sul Mar Adriatico, in lieve aumento sulle altre aree della Penisola.

Per quel che concerne la giornata di oggi sabato 8 maggio, sul Nord il cielo dovrebbe essere soleggiato. Più annuvolato invece soltanto sull’Emilia Romagna.

Per quanto riguarda le aree del Centro e la Sardegna, il cielo dovrebbe essere all’insegna del sole, con più nubi durante il mattino sulle regioni bagnate dal Mar Adriatico.

In conclusione osservando la situazione meteo relativa al Sud, la giornata dovrebbe essere soleggiata ma con degli annuvolamenti su alcune aree della Puglia, della Basilicata e della Campania.