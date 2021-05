Meteo domani sabato 8 maggio: la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal tempo su buona parte d’Italia. Le previsioni del tempo.

La giornata di domani sabato 8 maggio dovrebbe essere caratterizzata dal tempo soleggiato o con poche nuvole su gran parte del nostro Paese. Un po’ per tutto il fine settimana le giornate dovrebbero essere con tempo stabile e le temperature in rialzo.

A partire dalla prossima settimana però la situazione dovrebbe cambiare. Sin dalla giornata di lunedì 10 maggio il cambiamento delle condizioni meteorologiche dovrebbe essere evidente. Infatti una perturbazione dovrebbe fare il suo ingresso in Italia interessando le regioni del Nord Ovest. Su queste zone della Penisola le piogge dovrebbero essere consistenti.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per questo fine settimana. Per quanto riguarda la giornata di domani sabato 8 maggio, si dovrebbero presentare degli annuvolamenti sull’Emilia Romagna e sulle zone che si affacciano sul Mar Adriatico.

Nel corso delle ore serali però dovrebbero avvenire delle schiarite. Per quel che concerne le temperature, quelle minime dovrebbero essere in diminuzione sulle aree del Settentrione. Quelle massime invece dovrebbero registrare un calo sulle temperature sulle regioni del Nord e su quelle bagnate dal Mar Adriatico, in lieve crescita sulle altre zone d’Italia.

Per quanto riguarda la giornata di domani sabato 8 maggio, al Nord il tempo dovrebbe essere stabile. Il cielo invece dovrebbe essere un po’ più nuvoloso solo sull’Emilia Romagna.

Passando alle aree del Centro e alla Sardegna, il tempo dovrebbe essere sereno, con maggiore nuvolosità in mattinata sulle regioni che si affacciano sul Mar Adriatico.

Infine per quel che concerne il Sud, ci dovrebbe essere bel tempo ma dovrebbe essere più nuvoloso su alcune zone della Puglia, della Basilicata e della Campania.