Meteo oggi giovedì 6 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del tempo soleggiato su buona parte del nostro Paese. Le previsioni del tempo.

Per la giornata di oggi giovedì 6 maggio il bollettino meteo prevede del bel tempo. Differentemente dalla giornata di ieri mercoledì 5 maggio, la situazione meteorologica dovrebbe essere migliore. Sarebbe atteso il sole e una crescita delle temperature sulla maggior parte del nostro Paese.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne. Cominciando da quelle relative alle diverse zone d’Italia, possiamo notare per la giornata di oggi, giovedì 6 maggio, sul Nord il cielo sereno o con poche nuvole. Si dovrebbe presentare la stessa situazione sulla Calabria e sulla Sicilia. Sulla gran parte d’Italia si dovrebbe registrare un aumento delle temperature.

Invece potrebbero avere luogo dei rovesci sulle aree alpine. Dovrebbero scendere le temperature su delle zone bagnate dal Mar Adriatico, sulla Sicilia e in leggera crescita sulle restanti regioni.

La giornata dovrebbe essere caratterizzata dalla stabilità sulle aree del Centro, in cui le temperature dovrebbero essere in aumento. Per quel che concerne le zone del Sud, non si esclude l’arrivo di annuvolamenti, ma anche su queste aree le temperature dovrebbero essere in aumento.

Durante questo fine settimana, si potrebbe verificare della nuvolosità sulle aree del Nord del nostro Paese. Non si escludono alcuni rovesci sulle aree del Centro. Il tempo dovrebbe essere all’insegna del sole invece sulla maggior parte delle zone del Meridione. Nel corso della giornata di domenica 9 maggio, si potrebbero presentare degli annuvolamenti su quasi tutto il nostro Paese. Stabili invece dovrebbero essere le temperature.

Nel corso della prossima settimana una nuova perturbazione potrebbe arrivare in Italia. Generalmente però l’attuale mese di maggio potrebbe essere in prevalenza soleggiato e con delle temperature miti.