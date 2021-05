Meteo domani venerdì 7 maggio: bel tempo su gran parte del nostro Paese

Meteo domani venerdì 7 maggio: la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo su buona parte d’Italia. Le previsioni del tempo.

La giornata di domani venerdì 7 maggio dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo su gran parte d’Italia. Il cielo si dovrebbe presentare soleggiato o con pochi annuvolamenti. Nel corso della mattinata dovrebbe aver luogo della nuvolosità sulle regioni del Sud. Il cielo potrebbe invece essere meno interessato dalle nubi sulle zone del Centro e del Nord.

Questa situazione meteorologica su dovrebbe verificare sulla Valle d’Aosta, sul Trentino Alto Adige e sul Friuli Venezia Giulia. Durante la giornata di domani le temperature dovrebbero essere in aumento su un po’ su tutto il nostro Paese.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per questo fine settimana.

Cominciamo segnalando l’arrivo dell’anticiclone africano che porterà a delle giornate all’insegna della stabilità sulla maggior parte d’Italia. Per quanto riguarda la giornata di sabato 8 maggio, la situazione meteorologica dovrebbe essere caratterizzata dal sole. Alcune nuvole si potrebbero presentare sul Piemonte, sull’Emilia Romagna e sulle regioni bagnate dal Mar Adriatico. Le temperature potrebbero far registrare un aumento sulle zone che si affacciano sul Mar Tirreno e sulla Sardegna.

Per quel che concerne la giornata di domenica 9 maggio, il cielo dovrebbe essere soleggiato in questi ultimi scampoli di settimana per poi lasciare il posto al brutto tempo sulle aree del Nord Ovest a partire dalla giornata di lunedì 10 maggio. Le temperature dovrebbero essere in rialzo.

Dall’inizio della prossima settimana ci sarà la possibilità di alcune intense precipitazioni sulla Liguria, sul Piemonte e sulla Lombardia. Nel corso della giornata di martedì 11 maggio e di quella di mercoledì 12 maggio i rovesci potrebbero avere luogo su altre regioni d’Italia. Le piogge potrebbero durare per l’intera settimana.