Meteo oggi lunedì 3 maggio: cielo prevalentemente soleggiato – Settimana

Meteo oggi lunedì 3 maggio: la giornata odierna dovrebbe essere prevalentemente all’insegna del bel tempo: le previsioni della settimana.

La settimana che comincia oggi lunedì 3 maggio inizia con l’alta pressione, anche se le precipitazioni non mancheranno. In arrivo l’anticiclone delle Azzorre che porterà stabilità e temperature elevate. Nel corso della giornata odierna si dovrebbero presentare degli annuvolamenti in particolar modo sulle zone settentrionali. Tuttavia si potrebbe trattare solo di qualche residuo tempo instabile.

Durante le successive giornate di martedì 4 maggio e di mercoledì 5 maggio il cielo dovrebbe essere sereno sulle regioni del Nord con alcune nuvolosità che si potrebbero verificare intorno alle zone delle Alpi e delle Prealpi. Su queste aree non sarebbe esclusa la possibilità di piogge nel corso delle ore pomeridiane.

A partire da martedì la situazione dovrebbe essere in miglioramento anche sul Centro Nord. Le temperature dovrebbero far registrare un aumento a seguito del calo invece subito nel corso del fine settimana. Dalla giornata di giovedì 6 maggio però dovrebbe essere in arrivo un peggioramento per via dell’ingresso di una perturbazione su una parte d’Italia.

Per quanto riguarda le regioni del Sud, il meteo dovrebbe essere differente. Infatti, mentre nella giornata di oggi lunedì 3 maggio il cielo dovrebbe essere sereno o poco nuvoloso, sulle zone meridionali il tempo potrebbe essere instabile. Possibili delle nuvolosità e dei rovesci che potrebbero interessare la Calabria e la Sicilia. In calo le temperature. Sul Meridione il sole dovrebbe caratterizzare la giornata di mercoledì 5 maggio e quella di giovedì 6 maggio. Più annuvolato il cielo sulle aree del Nord Est.