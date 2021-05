Meteo domani domenica 2 maggio: maltempo e allerta gialla su 3 regioni

Meteo domani domenica 2 maggio: la giornata dovrebbe essere caratterizzata da precipitazioni, allerta gialla su 3 regioni.

La giornata di domani domenica 2 maggio dovrebbe essere ancora caratterizzata dall’instabilità. Sono previste delle piogge su buona parte d’Italia. In particolare, la Protezione Civile ha diramato allerta gialla per tre regioni.

Si tratta della Lombardia, del Veneto e dell’Emilia Romagna. Per la Lombardia l’allerta gialla riguarda il rischio idraulico, il rischio temporali e il rischio idrogeologico. Per il Veneto il rischio temporali. Per l’Emilia Romagna il rischio idraulico e il rischio idrogeologico.

Le zone che interessano la Lombardia sono, per il rischio idraulico, Bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Orobie bergamasche.

Per il rischio temporali bassa pianura occidentale, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali.

Per il rischio idrogeologico Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Media-bassa Valtellina.

Le aree che concernono il Veneto sono, per il rischio temporali, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Adige-Garda e monti Lessini.

Passando poi all’Emilia Romagna le zone segnalate per il rischio idraulico sono Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Collina bolognese, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese.

Per il rischio idrogeologico Montagna emiliana centrale, Montagna romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, domenica 2 maggio. Nel corso della giornata di domani, dopo una mattinata con pochi rovesci, nel pomeriggio si dovrebbe presentare del maltempo sulle aree del Centro e del Nord. Soprattutto sul Settentrione, possibili precipitazioni intorno alle Alpi e alle Prealpi.