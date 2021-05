Meghan Markle è stata fotografata mentre accompagna il piccolo Archie a scuola con un look casual e la pancia in vista all’ottavo mese di gravidanza. Secondo i tabloid l’attrice avrebbe vietato al marito di tornare in Inghilterra il prossimo luglio. Ecco perchè!

Sono state settimane difficili quelle appena trascorse nella vita di Harry e della moglie Meghan Markle. La bella attrice in attesa del secondo figlio, si è separata dal marito, per la prima volta dal loro trasferimento in California per permettere al principe di partecipare al funerale del nonno mancato a Londra tre settimane fa. Inizialmente, secondo le tante indiscrezioni circolate, Meghan avrebbe dovuto partire insieme al marito, ma dopo alcune visite la ex duchessa ha preferito non affrontare il viaggio intercontinentale a causa dello stress che avrebbe potuto provocarle. Effettivamente dalle ultime foto pubblicate dal settimanale Gente, il pancione di Meghan appare decisamente rotondo. La bella attrice è stata fotografata mentre accompagna a scuola il primogenito Archie vestita in abiti casual e con i lunghi capelli sciolti sulle spalle. Nonostante l’ultimo periodo sia stato decisamente turbolento la l’attrice si mostra raggiante.

Dopo il ritorno del marito dall’Inghilterra, secondo i tabloid Meghan lo avrebbe convinto a non fare più ritorno a Londra. Il Principe dovrebbe tornare in patria il prossimo luglio quando sarà inaugurata una statua dedica a Lady Diana. I due principi avrebbero dovuto essere insieme schierati in prima linea per commemorare la madre ma le voci delle ultime ore riportano un improvviso cambio di programma. Harry molto probabilmente non ci sarà e la colpa potrebbe essere della moglie Meghan Markle. L’attrice pretenderebbe che il marito rimanga in America per starle vicino dopo l’arrivo della loro secondogenita, che dovrebbe avvenire a inizio estate e secondo alcune fonti vicine alla famiglia il principe avrebbe acconsentito.

Tra le motivazioni della sua assenza, oltre all’arrivo della figlia, Harry non vorrebbe trovarsi una seconda volta dinnanzi alla famiglia reale che avrebbe mantenuto un comportamento glaciale nei suoi confronti. Non ci resta che attendere la prossima estate per scoprire le prossime mosse del principe.