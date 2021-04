Meteo domani sabato 1 maggio: precipitazioni al Nord, soleggiato al Sud

Meteo domani sabato 1 maggio: la giornata dovrebbe essere caratterizzata dai rovesci sul Nord, bel tempo e temperature alte sul Sud. Le previsioni del tempo.

La giornata di domani sabato 1 maggio dovrebbe essere ancora caratterizzata dall’instabilità per via dello scontro di due differenti masse d’aria. Dovrebbero essere in arrivo dei rovesci, anche a carattere temporalesco, e delle grandinate. Nel corso della giornata di domenica 2 maggio invece il tempo dovrebbe essere maggiormente soleggiato, in particolar modo sulle zone del Centro e su quelle del Sud del nostro Paese. Insomma la situazione nei prossimi due giorni di questo fine settimana potrebbe essere molto diversa.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, sabato 1 maggio. Cominciamo, come di consueto, partendo dalle regioni del Nord d’Italia. Nel corso della giornata di domani, l’ingresso di una perturbazione dovrebbe portare intense precipitazioni, sia sotto forma di temporali che sotto forma di grandine. Questi fenomeni meteorologici si dovrebbero presentare a partire dalla mattina sul Piemonte e sulla Liguria. Durante le ore pomeridiane e la serata delle forti piogge dovrebbero aver luogo anche sulla Lombardia. Inoltre sarebbero attesi dei temporali sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia.

Per quel che concerne le regioni del Centro e di quelle del Sud, la giornata dovrebbe essere all’insegna del tempo stabile grazie all’anticiclone africano. Le temperature dovrebbero fare segnare un deciso rialzo superando in alcuni casi anche i 30 gradi. Non sono esclusi rovesci sulla Toscana, sull’Umbria e sulla Campania.

Passando alla giornata di domenica 2 maggio, si prevede una maggiore stabilità con alcune piogge e temporali sul Settentrione. Alcune precipitazioni si potrebbero verificare anche sulla Toscana. Per quanto riguarda le zone del Meridione, il tempo dovrebbe mantenersi bello. Le temperature dovrebbero restare elevate.