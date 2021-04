Meteo domani giovedì 29 aprile: la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal tempo instabile su Nord e Centro, calda invece al Sud. Le previsioni del tempo

La giornata di domani giovedì 29 aprile dovrebbe essere ancora caratterizzata dal tempo instabile e da rovesci. Questa situazione dovrebbe riguardare le zone del Nord e del Centro d’Italia, regioni su cui sarebbero previsti anche forti temporali. Decisamente migliore dovrebbe essere invece la giornata sulle aree del Sud del nostro Paese. Infatti sarebbe prevista della stabilità e delle temperature elevate. Per quanto riguarda invece la giornata di venerdì 30 aprile, una perturbazione dovrebbe interessare le regioni del Settentrione portando temporali consistenti su diverse zone. Invece si dovrebbe mantenere il tempo stabile e le temperature elevate sulle aree meridionali.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, giovedì 29 aprile. Cominciamo, come di consueto, partendo dalle regioni del Nord d’Italia. Nel corso della giornata di domani, la perturbazione dovrebbe causare del brutto tempo sia sulle regioni dell’Est che su quelle dell’Ovest del Settentrione facendo calare le temperature. Sarebbe previsto tempo instabile anche nei prossimi giorni.

Per quel che concerne le regioni del Centro, la situazione dovrebbe essere all’insegna dell’instabilità con la possibilità di precipitazioni soprattutto sulle regioni bagnate dal Mar Tirreno e sulla Sardegna. Le temperature massime potrebbero far segnare un rialzo.

Infine, per quanto riguarda il Sud, la giornata potrebbe essere caratterizzata dall’anticiclone africano. Questo dovrebbe far sì che il cielo sia soleggiato o poco nuvoloso e che le temperature siano in aumento anche di diversi gradi nei prossimi giorni. Qualche nube è prevista solo nel corso del pomeriggio sulle zone appenniniche con la possibilità di qualche pioggia su aree del Molise e della Puglia.