Meteo domani mercoledì 28 aprile: allerta gialla su 3 regioni d’Italia

Meteo domani mercoledì 28 aprile: la giornata dovrebbe essere caratterizzata da annuvolamenti al Nord: allerta gialla su 3 regioni d’Italia

La giornata di domani mercoledì 28 aprile dovrebbe essere ancora caratterizzata da una diffusa nuvolosità sulle regioni del Settentrione. Sarebbero previste delle piogge sul Friuli Venezia Giulia, sull’Emilia Romagna, sulla Toscana, sull’Umbria e sulle Marche. Temperature più alte invece sul Meridione.

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità (allerta gialla) per rischio temporali per 3 regioni. Si tratta dell’Abruzzo (Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica); del Lazio (Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma); dell’Umbria (Medio Tevere, Chiascio – Topino, Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Alto Tevere).

Questo il bollettino di criticità (allerta gialla) per rischio idrogeologico: Abruzzo (Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica); Lazio (Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma); Umbria (Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere).

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, mercoledì 27 aprile. Cominciamo, come di consueto, partendo dalle regioni del Nord d’Italia. Nel corso della giornata di domani, potrebbe esserci della consistente nuvolosità accompagnata da alcune piogge sull’Emilia Romagna e sul Friuli Venezia Giulia.

Per quel che concerne le regioni del Centro, la situazione dovrebbe essere all’insegna dell’instabilità che dovrebbe interessare la Toscana, l’Umbria, le Marche e il Lazio, zone su cui non si escludono piogge o temporali.

Infine, per quanto riguarda il Sud, la giornata potrebbe essere caratterizzata dell’anticiclone africano che dovrebbe portare cielo soleggiato e alte temperature.

Per le prossime giornate si prevede l’arrivo di perturbazioni sulle aree del Nord e del Centro. Possibili dunque rovesci e una discesa delle temperature. Al Sud invece le temperature dovrebbero restare elevate.