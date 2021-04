Gabriel Garko pubblica sui social una dolce dedica al padre Claudio scomparso nelle scorse ore. Ecco le ultime parole di addio.

Con un toccante messaggio pubblicato su Instagram Gabriel Garko, all’anagrafe Dario Oliviero annuncia la scomparsa del padre Claudio. L’attore ha voluto rendere omaggio al padre scomparso condividendo con i propri followers alcuni scatti del padre da giovane, seguiti da uno più recente dove appare sorridente e spensierato in compagnia del figlio e della moglie Isabella. Nella didascalia delle foto che mostrano un fortissima somiglianza tra padre e figlio l’attore ha deciso di lasciare un ultimo messaggio: “ciao papa’… fai buon viaggio”. Garko è sempre stato riservatissimo sulle condizioni di salute del padre ma poco tempo fa durante un’intervista aveva raccontato che era stava lottando contro una grave malattia. Lo scorso ottobre dopo il suo comingout in diretta al Grande Fratello aveva più volte parlato del bellissimo rapporto con la famiglia.

Nonostante l’attore abbia deciso di nascondere al pubblico, per decenni, la sua omosessualità la madre il padre e le tre sorelle sono sempre stati a conoscenza del suo segreto, appoggiandolo sempre in ogni sua scelta: “Mia mamma e mio papà” ha raccontato l’attore “sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e le mie sorelle pure, anzi mi hanno sempre aiutato e coperto“. Gabriel è il terzo di quattro figli nati dal matrimonio dei genitori. L’attore ha due sorelle maggiori, Nadia e Sonia e una minore, Laura.

Dopo la comunicazione della morte del padre sono stati tantissimi gli amici Vip e Nip che hanno voluto mandare un messaggio di affetto all’attore. Tra questi la compagna di una vita Eva Grimaldi, gli ha ricordato che ora avrà un angelo che lo proteggerà dal paradiso. Hanno partecipato al lutto tramite i social media anche Adua del Vesco, Asia Argento, Marco Carta, Eva Henger, Stefania Orlando e moltissimi altri.