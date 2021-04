Meteo oggi domenica 25 aprile: bella giornata su buona parte dell’Italia

Meteo oggi domenica 25 aprile: la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal bel tempo su buona parte delle zone del nostro Paese. Le previsioni del tempo

Per la giornata di oggi domenica 25 aprile il bollettino meteo prevede del tempo caratterizzato dal sole. Le condizioni dovrebbero segnare un miglioramento sulla gran parte dell’Italia. Dunque si dovrebbe registrare un cambiamento rispetto ai precedenti giorni, in cui era predominante l’instabilità. Il giorno della Liberazione dovrebbe essere caratterizzato dal cielo sereno sulla maggior parte del nostro Paese. Parimenti anche le temperature potrebbero avere un rialzo. La perturbazione potrebbe lasciare l’Italia dopo giorni in cui si era fatta sentire, in particolar modo sul Meridione.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle di oggi domenica 25 aprile. Dando uno sguardo alla giornata odierna possiamo vedere che questa dovrebbe vedere l’ingresso dell’anticiclone africano. Il tempo dovrebbe essere dunque stabile, con soleggiamenti e temperature in aumento. Insomma dovrebbe essere una giornata in cui il bel tempo dovrebbe essere dominante quasi dappertutto. Le temperature massime potrebbero toccare i 21 gradi sul Settentrione e sul Centro, in alcuni casi fino ad addirittura i 25 gradi.

Per quel che concerne le zone del Nord e del Centro, ci potrebbe essere il cielo sereno fin dalle ore della mattinata. Soltanto sulle aree del Nord Ovest e in parte su quelle che sono bagnate dal Mar Adriatico si potrebbero verificare delle nuvole durante il mattino. Tuttavia nel corso delle ore pomeridiane la nuvolosità potrebbe essere sostituita da soleggiamenti che potrebbero restare per tutta la giornata. Potrebbe invece essere un po’ più annuvolato sulle zone del Sud. Infatti potrebbero anche avere luogo delle precipitazioni sulla Puglia e sulle aree che si affacciano sul Mar Ionio. Generalmente però la situazione dovrebbe essere nettamente migliorata rispetto ai precedenti giorni.