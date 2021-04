Meteo domani domenica 25 aprile: bel tempo su gran parte dell’Italia

Meteo domani domenica 25 aprile: la giornata dovrebbe essere all’insegna dal bel tempo su gran parte delle aree dell’Italia. Le previsioni del tempo

La giornata di domani domenica 25 aprile dovrebbe essere all’insegna del bel tempo. Si dovrebbe registrare un miglioramento delle condizioni meteo su quasi tutto il nostro Paese. Insomma la situazione dovrebbe drasticamente cambiare rispetto ai giorni scorsi, caratterizzati invece dall’instabilità. Il cielo per il giorno della Liberazione dovrebbe essere generalmente soleggiato su gran parte dell’Italia. Allo stesso modo le temperature dovrebbero essere in aumento. Il nostro Paese dovrebbe dunque salutare la perturbazione che l’aveva interessato sino a questi giorni soprattutto sulle regioni del Sud.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, domenica 25 aprile. L’anticiclone africano che interesserà l’Italia dovrebbe portare del tempo stabile, dei soleggiamenti e un rialzo delle temperature. Il giorno della Liberazione sarà caratterizzato dal bel tempo. Le temperature massime dovrebbero raggiungere i 21 gradi su gran parte delle regioni del Nord e del Centro. Su alcune potrebbero addirittura raggiungere vette di 25 gradi.

Per quanto riguarda le aree del Settentrione e del Centro, il cielo dovrebbe essere sereno a partire dalle ore della mattina. Solo le zone del Nord Ovest e parte delle regioni che si affacciano sul Mar Adriatico potrebbero presentare delle nuvolosità nel corso della mattinata. Durante il pomeriggio però le nubi dovrebbero lasciare il posto al sole che dovrebbe permanere per tutto il resto della giornata. Un po’ più di nuvole invece sarebbero in arrivo sul Meridione. Inoltre possibili alcuni rovesci potrebbero avere luogo sulla Puglia e sulle aree bagnate dal Mar Ionio. In generale la situazione dovrebbe quindi essere in netto miglioramento rispetto a questi ultimi giorni.