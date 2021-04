L’esperto di monarchia inglese Antonio Caprarica parla degli scenari possibili dopo la morte della Regina Elisabetta. Ecco cosa potrebbe succedere alla Royal Family.

Quale sarà il futuro della casa reale inglese? Dopo la morte dell’amatissimo Filippo D’Edimburgo sono in molti a chiedersi cosa ne sarà della Royal Family dopo che anche la Regina Elisabetta lascerà questo mondo. C’è da dire che se la sovrana seguirà le orme della madre, mancata a 102 anni, dovranno passare ancora alcuni anni prima che il problema della successione al trono si verifichi. Nonostante questo i bookmakers hanno cominciato a fare delle ipotesi sugli scenari che si potrebbero aprire. In molti credono o sperano che il principe primo in linea di successione Carlo possa abdicare a favore del figlio William. Non tutti però ne sono convinti. Secondo lo scrittore di “Elisabetta, per sempre regina” ed esperto di casa Windsor, Antonio Caprarica, molto probabilmente Carlo salirà al trono. Una decisione dettata dal fatto che l’abdicazione è considerata una vergona e soprattutto che la regina non dispone della corona e non potrà quindi imporre un salto di generazione nella successione nominando William come suo erede prima del figlio Carlo. Il trono per diritto spetterà al primogenito che diventerà re a circa 80 anni. Un’età decisamente avanzata pensando che Elisabetta divenne regina a soli 25 anni. Carlo quindi per una questione anagrafica sarà un re di transizione che verrà sostituito in pochi decenni dal figlio William. Quello che preoccupa Caprarica è che la monarchia inglese supportata dall’80% della popolazione non riceverà più gli stessi consensi dopo la morte di Elisabetta.

La regina è considerata l’ultima pietra miliare delle tradizioni, dei comportamenti formali, delle cerimonie in pompa magna e soprattutto è amata come una nonna. Una volta che subentrerà Carlo nulla sarà più come prima. Nonostante, Caprarica faccia notare le doti del principe ereditario, descrivendolo come un uomo colto e lavoratore (unico principe di casa Windsor a decidere di lavorare), la sua brutta fama per la triste vicenda di Lady Diana ha segnato per sempre il suo destino. Non sarà meglio, sempre secondo il giornalista, l’arrivo del figlio William, tanto perfetto quanto noioso. La famigliola del “Mulino Bianco” composta dal principe e da Kate Middleton non sarebbe abbastanza interessante da generare curiosità sulla monarchia.

E se il secondogenito Harry è stato l’artefice di tutti gli scandali a palazzo, il suo trasferimento negli Stati Uniti ha spento tutte le possibilità di nuove dinamiche ed intrighi. Insomma sembrerebbe proprio che la monarchia inglese per come l’abbiamo conosciuta fin ora avrà fine con la Regina Elisabetta. E voi cosa ne pensate?