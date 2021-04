Il principe Harry cambia idea e dopo i funerali del principe Filippo torna subito in California da Meghan: nonna Elisabetta è lasciata sola nel giorno del suo compleanno.

Una partenza in fretta e furia quella del duca di Sussex. Harry dopo i funerali del nonno Filippo ha deciso di cambiare i piani, salutando nonna Elisabetta prima del suo compleanno e prendendo così il primo volo per tornare dalla moglie Meghan Markle che lo stava aspettando in California. Ad accelerare la sua partenza sembra sia stato il complicato rapporto con la Royal Family che non è migliorato nemmeno dopo essersi incontrati di persona.

Harry riparte per la California

Quella di Harry in Inghilterra è stata una vera e propria toccata e fuga che non gli ha permesso nemmeno di fare gli auguri alla regina per il suo compleanno. Il fratello del duca di Cambridge William dopo essere atterrato in Inghilterra per i funerali del nonno Filippo è infatti ripartito velocemente per la California, salutando la 95enne nonna Elisabetta prima della sua celebrazione e a pochi giorni di distanza dalla morte del marito.

Ma che cosa è successo? Sembra che a spingerlo a cambiare i piani sia stata l’estrema freddezza con la quale è stato accolto dal resto della Royal Family e l’assenza di qualsiasi miglioramento nei loro rapporti.

I funerali del principe Filippo sono stati per Harry l’occasione di incontrare nuovamente i familiari con i quali i rapporti si erano incrinati dopo la nota intervista rilasciata dal duca di Sussex e la moglie Meghan Markle ad Oprah Winfrey. Purtroppo però l’unica occasione di incontro con il padre e il fratello William non ha dato i frutti sperati.

Il 36enne duca di Sussex è stato così avvistato a bordo di un’auto che lasciava un terminal privato all’aeroporto di Los Angeles, dopo aver viaggiato su un volo America Airlines. Harry intorno alle 16 è rientrato nella propria abitazione, la villa dei Sussex a Montecito in California, già il giorno prima del compleanno della regina Elisabetta.

Harry ha cambiato i piani: ecco perché

Il cambio improvviso dei piani ha stupito tutti: il duca di Sussex aveva infatti dichiarato la propria intenzione di rimanere in Inghilterra ancora per qualche giorno, per poter trascorrere in compagnia della nonna il suo compleanno, soprattutto dopo che questa è rimasta sola a causa della recente morte del principe Filippo. Ma così non è stato e c’è chi sostiene a gran voce che la gravidanza della moglie Meghan lontana, rimasta in California, c’entri gran poco.

Alla base del repentino rientro ci sarebbe infatti l’impossibilità, nonostante i tentativi, di risanare i rapporti con la Royal Family. Sembra che Harry abbia insistito molto per poter incontrare il padre Carlo e il fratello William che hanno concesso al parente solo una riunione familiare a porte chiuse della durata di tre ore. A poco sono serviti i tentativi di Kate durante il funerale di fare riavvicinare i due fratelli: dopo il meeting pomeridiano William si è chiuso nel silenzio e il padre Carlo è partito per il Galles, interrompendo così qualsiasi tentativo di dialogo faccia a faccia. Sembra proprio essere stato questo il motivo dell’improvvisa partenza di Harry per la California, dove il duca di Sussex si potrà consolare tra le braccia della sua Meghan e del primo figlio Archie.