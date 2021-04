Meteo oggi giovedì 22 aprile: nuvolosità e precipitazioni su parte d’Italia

Meteo oggi giovedì 22 aprile: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del brutto tempo su una parte significativa del nostro Paese. Le previsioni del tempo

Per la giornata di oggi giovedì 22 aprile il bollettino meteo prevede del tempo ancora una volta all’insegna dell’instabilità. Difatti una perturbazione dovrebbe interessare il Settentrione dell’Italia per poi dirigersi sul Meridione. Nel corso della giornata odierna si dovrebbero presentare dunque un cielo annuvolato e dei rovesci su diverse zone del nostro Paese.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne, giovedì 22 aprile. Dando uno sguardo alla giornata di oggi, possiamo vedere che questa dovrebbe essere caratterizzata da degli annuvolamenti e da delle precipitazioni. Successivamente però ci potrebbero essere delle schiarite con sole sulle zone del Nord Ovest. Delle m uvole e della pioggia invece si potrebbero presentare sul Nord Est, in particolare sull’Emilia Romagna, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia.

Passando alle previsioni che riguardano le regioni del Centro, sarebbe prevista dell’instabilità che potrebbe caratterizzare le aree centromeridionali. Su queste zone le piogge dovrebbero essere più consistenti interessando molte regioni del Centro e del Sud. Queste precipitazioni sarebbero attese in particolar modo sul Lazio, sull’Abruzzo, sulla Campania, sul Molise e sulla Puglia. Per quel che concerne le temperature, non sarebbero previste delle discese e anzi potrebbero aver luogo dei leggeri rialzi.

Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì 23 aprile ci potrebbe essere dell’instabilità sulle regioni del Sud del nostro Paese. Il tempo dovrebbe migliorare invece durante il fine settimana. Sabato 24 aprile potrebbe non essere ovunque all’insegna del bel tempo. La giornata di domenica 25 aprile invece dovrebbe essere caratterizzata dal cielo sereno. Difatti, grazie all’ingresso dell’anticiclone africano, il tempo si dovrebbe fare più stabile e le temperature dovrebbero registrare una salita.