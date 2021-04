Akash Kumar svela un retroscena inedito dell’Isola dei Famosi. Ecco cosa ha raccontato il modello indiano a Tommaso Zorzi.

Nuove inedite rivelazioni dall’ex naufrago Akash Kumar. Il modello contro ogni pronostico è stato ospite nel programma di Mediaset Play “Punzo Z”, nuovo format condotto proprio dal suo acerrimo nemico Tommaso Zorzi. Il vincitore del Grande Fratello Vip e Akash sembrano aver messo da parte i dissapori nati durante il reality e proprio a Zorzi il modello ha raccontato alcuni episodi mai emersi prima vissuti all’Isola. Primo tra tutti il 29enne ha raccontato che dopo l’eliminazione non ha accettato di rimanere su Parasite Island per colpa di Elisa Isoardi. In molti non hanno collegato subito il nesso tra le due cose ma Akash ha chiarito la situazione: prima della loro entrata in gioco molti dei concorrenti avevano immaginato ci potesse essere una seconda spiaggia dove sarebbero sbarcati dopo l’eliminazione. In molte altre edizioni era presente e non è stato difficile suppore che la produzione l’avesse prevista anche questa volta. Considerata l’esistenza della seconda isola Elisa Isoardi consigliò a tutti i compagni di non accettare di rimanere: “Noi siamo Rafinados e se ci propongono un’altra isola non possiamo restare” avrebbe detto la Isoardi. Consiglio che Akash ha preso alla lettera e infatti ha declinato l’offerta di Ilary Blasi nonostante la disapprovazione del pubblico e degli opinionisti.

Ma non è finita qui: c’è un altro curioso motivo che avrebbe spinto il modello indiano a non rimanere sulla seconda isola. Akash ha raccontato che Fariba incaricata dalla conduttrice di convincerlo a rimanere in gioco assieme a lei e ad Ubaldo Lanzo, l’avrebbe toccato troppo convincendolo al ritiro: “Odio essere toccato” ha raccontato a Zorzi.

Insomma sembra proprio che ci fosse stato un piccolo accordo tra i concorrenti deciso dalla Isoardi prima di entrare in gioco. Ora aspettiamo la replica della bella conduttrice piemontese: sarà d’accordo?