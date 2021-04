Non ha pace la regina Elisabetta II che dopo la scomparsa dell’amato marito, il principe Filippo, adesso deve affrontare un nuovo lutto. Ecco tutti i dettagli.

È successo poco tempo dopo il funerale del principe Filippo, suo marito per ben 73 anni, e così la regina Elisabetta II si trova di nuovo ad affrontare un altro lutto con il cuore già infranto e colmo di tristezza. Il marito deceduto il 9 aprile ha lasciato un vuoto immenso, ma adesso il dolore per la sua scomparsa si somma a quello di un’altra recente morte. Questo è il periodo peggiore nei suoi 95 anni di vita per la regina Elisabetta. Ecco che cosa è successo.

Non ha pace la Regina Elisabetta II. La 95enne durante i funerali dell’amato marito Filippo, duca di Edimburgo, già era apparsa molto provata. Tutta sola, seduta tra gli scranni del coro della cappella di St. George, cercando di nascondere la sua tristezza sotto la falda del cappello nero. Le disposizioni anti Covid certo non hanno aiutato e anzi la hanno tenuta distanziata a dovere da tutto il resto della famiglia. E c’è chi dice di averla colta, per la prima volta nella storia, nell’atto di asciugarsi le lacrime.

Il lutto per la morte del principe Filippo è stato profondamente doloroso per la regina, che si è trovata per la prima volta da sola ad affrontare il peso della monarchia. Ma ad aggravare ulteriormente la situazione si è aggiunto un’ulteriore morte di una persona molto vicina alla regina.

Regina Elisabetta, morto un amico e collaboratore

A scomparire improvvisamente all’età di 86 anni è stato Sir Michael Oswald, amico della regina nonché fedele collaboratore della Royal Family per più di 50 anni. Dal 1970 al 2002 l’uomo aveva ricoperto il ruolo di consigliere per le corse di cavalli per la Regina Madre e dopo la morte di quest’ultima dal 2003 è diventato il fidato consigliere della Regina Elisabetta. La notizia della sua morte è trapelata dai media inglesi, che specificano che il decesso è avvenuto proprio nel giorno del funerale di Filippo, il 17 aprile. Questo ulteriore dolore proprio non ci voleva per la regina: oggi, 21 aprile, compirà 95 anni e mai nessun compleanno è stato più triste.

La regina abdicherà?

Intanto sono molte le voci che sostengono un’imminente abdicazione della regina, o almeno una sua rinuncia agli incarichi ufficiali, affidando la gestione monarchia alle mani del figlio maggiore Carlo. Il dolore l’ha provata talmente tanto che Elisabetta II non ha avuto nemmeno le forze di affrontare una riunione familiare con i figli e i nipoti William e in particolare Harry, con il quale i rapporti sono molto tesi. Sicuramente la morte dell’amico Oswald ha complicato ulteriormente la situazione, decretando questo come il periodo in assoluto più duro e drammatico per la regina.