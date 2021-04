Meteo oggi mercoledì 21 aprile: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del tempo instabile e delle precipitazioni su buona parte dell’Italia. Le previsioni del tempo

Per la giornata di oggi mercoledì 21 aprile il bollettino meteo prevede del tempo instabile. Difatti proseguirà del maltempo per via di una perturbazione che potrebbe causare sia delle piogge che dei temporali e delle grandinate. Questi rovesci potrebbero aver luogo soprattutto sulle aree del Settentrione del nostro Paese. Inoltre queste precipitazioni potrebbero interessare le zone del Centro.

Insomma il tempo potrebbe peggiorare, facendosi sentire sulle regioni del Ovest e sulla Sardegna, su cui su potrebbero verificare alcuni rovesci, anche sotto forma di temporali. Le restanti aree invece nel corso della giornata odierna potrebbero essere meno interessate dalle piogge. Nei giorni seguenti di questa settimana invece l’aria potrebbe essere meno fredda.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne, mercoledì 21 aprile. Dando uno sguardo alla giornata di oggi, possiamo vedere che questa dovrebbe essere caratterizzata da degli annuvolamenti. Oltre a questa nuvolosità, si potrebbero anche verificare delle precipitazioni sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia.

Una situazione simile potrebbe avere luogo sulle regioni del Centro, in particolar modo su quelle che si affacciano sul Mar Tirreno e anche sull’Umbria e sulla Sardegna. Delle nuvole sarebbero invece attese sulle aree bagnate dal Mar Adriatico e sulle zone del Sud. Sarebbe attesa anche una crescita delle temperature minime e una lieve discesa su delle aree del Nord. Inoltre sarebbe prevista una salita delle temperature sul Meridione con l’arrivo di venti di scirocco.

Infine, per quel che riguarda la giornata di domani giovedì 22 aprile, questa dovrebbe vedere del brutto tempo sulle aree centrali, su cui non sarebbero escluse delle precipitazioni, anche sotto forma di temporali. Inoltre si potrebbe verificare una maggiore stabilità per quanto concerne il Settentrione, dove si potrebbero presentare dei rovesci sulle zone del Nord Est.