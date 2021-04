Meteo domani giovedì 22 aprile: nubi e rovesci su buona parte d’Italia

Meteo domani giovedì 22 aprile: la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal brutto tempo su buona parte del nostro Paese

La giornata di domani giovedì 22 aprile dovrebbe essere ancora caratterizzata dall’instabilità. Infatti una perturbazione dovrebbe ricoprire il Nord del nostro Paese per poi andare in direzione del Meridione. Il risultato sarà un cielo coperto e precipitazioni su varie aree dell’Italia non solo come avvenuto nella giornata di oggi, ma anche in quella di domani.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, giovedì 22 aprile. Cominciamo, come di consueto, partendo dalle regioni del Nord d’Italia. Nel corso della giornata di domani, dovrebbero essere presenti degli annuvolamenti e dei rovesci, poi però ci dovrebbero essere delle schiarite con soleggiamenti sulle aree del Nord Ovest. Sul Nord Est invece ci potrebbe essere della nuvolosità e dei rovesci soprattutto sull’Emilia Romagna, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia.

Per quel che concerne le regioni del Centro, la perturbazione si potrebbe dirigere sulle zone centromeridionali. Su queste aree si dovrebbero intensificare le piogge, che potrebbero interessare gran parte delle regioni del Centro e del Sud. A essere colpite dai rovesci potrebbero essere in particolar modo il Lazio, l’Abruzzo, la Campania, il Molise e la Puglia. Per quanto riguarda le temperature, non si dovrebbero registrare dei cali e anzi queste dovrebbero essere in lieve salita.

Nella giornata di venerdì 23 aprile ci dovrebbe essere del tempo instabile sul Meridione del nostro Paese. Un miglioramento invece dovrebbe caratterizzare il fine settimana. A seguito di sabato 24 aprile (non ovunque caratterizzato dal bel tempo), domenica 25 aprile dovrebbe essere all’insegna dei soleggiamenti. Infatti, grazie all’arrivo dell’anticiclone africano, la situazione dovrebbe farsi più stabile e le temperature dovrebbero essere in rialzo.