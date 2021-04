Meteo oggi martedì 20 aprile: instabilità e alcune precipitazioni

Meteo oggi martedì 20 aprile: la giornata odierna dovrebbe essere caratterizzata dall’instabilità, con i soleggiamenti che dovrebbero susseguirsi agli annuvolamenti. Le previsioni del tempo

Per la giornata di oggi martedì 20 aprile il bollettino meteo prevede dell’instabilità. Difatti ancora nelle prossime ore, esattamente come avvenuto ieri, degli annuvolamenti e il sole si dovrebbero susseguire. Ciononostante i rovesci potrebbero essere più sporadici. I giorni seguenti però potrebbero presentare della nuvolosità e delle precipitazioni più intense a causa di una perturbazione che sarebbe in arrivo sull’Italia.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne, martedì 20 aprile. Dando uno sguardo alla giornata di oggi, possiamo vedere che questa sarà caratterizzata da una mattinata in cui si dovrebbero succedere degli annuvolamenti e dei soleggiamenti. Si tratta di uno scenario che dovrebbe caratterizzare gran parte del nostro Paese. Inoltre non si escludono dei rovesci seppur di minore intensità rispetto a quanto si è verificato nella giornata di ieri.

Si prevede qualche pioggia sulle Alpi, su cui vette potrebbe cadere della neve e su zone del Centro e del Sud. Delle precipitazioni, anche sotto forma di temporali, potrebbero avere luogo sulla Sardegna. Per quanto riguarda le temperature, non si attendono cambiamenti se non per le massime che potrebbero essere in lieve aumento.

In conclusione, per quanto concerne la giornata di mercoledì 21 aprile, il meteo dovrebbe peggiorare a causa dell’ingresso di una perturbazione sul nostro Paese. Di conseguenza si potrebbe registrare anche del freddo e una discesa delle temperature su alcune aree del Nord Ovest. Dovrebbero essere in arrivo anche delle piogge e della neve sulle Alpi a quote alte. La situazione invece dovrebbe essere differente per quel che riguarda le zone del Sud del nostro Paese, sulle cui aree dovrebbe esserci soprattutto il sole.