Meteo domani mercoledì 21 aprile: instabilità e rovesci su parte dell’Italia

Meteo domani mercoledì 21 aprile: la giornata dovrebbe essere caratterizzata dal cielo instabile e dai rovesci su parte del nostro Paese

La giornata di domani mercoledì 21 aprile dovrebbe essere ancora caratterizzata dall’instabilità. Infatti continueranno dei rovesci a causa di una perturbazione che potrebbe portare non solo delle piogge, ma anche dei temporali e delle grandinate. Queste precipitazioni sarebbero attese in particolar modo sulle zone del Nord dell’Italia. Poi dovrebbero essere interessate anche le aree del Centro.

Innanzitutto però questo peggioramento dovrebbe farsi sentire sul cieli del Nord Ovest e su quello della Sardegna, dove si potrebbero presentare dei rovesci, anche a carattere temporalesco. Sulle altre zone invece la giornata dovrebbe essere meno interessata dalle precipitazioni. Nei prossimi giorni della settimana invece il tempo dovrebbe essere meno freddo.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, mercoledì 21 aprile. Cominciamo, come di consueto, partendo dalle regioni del Nord d’Italia. Nel corso della giornata di domani, il cielo dovrebbe essere coperto. In particolare sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia non sarebbero escluse delle piogge.

La stessa situazione dovrebbe caratterizzare il Centro, soprattutto le regioni che sono bagnate dal Mar Tirreno nonché l’Umbria, la Sardegna. Degli annuvolamenti sarebbero invece previsti sulle zone che si affacciano sul Mar Adriatico e sulle aree del Sud. Prevista anche una salita delle temperature minime e un leggero calo su alcune zone del Settentrione. Aumento delle temperature anche sul Meridione grazie all’ingresso di venti di scirocco.

La giornata di giovedì 22 aprile dovrebbe essere all’insegna del maltempo sulle zone centrali con la possibilità di rovesci, anche a carattere temporalesco. Più stabile invece la situazione sul Settentrione con possibili precipitazioni sulle aree del Nord Est.