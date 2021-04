Meteo domani martedì 20 aprile: instabilità e alcuni rovesci sull’Italia

Meteo domani martedì 20 aprile: la giornata dovrebbe essere all’insegna dell’instabilità, con il sole che dovrebbe susseguirsi con le nuvole. Le previsioni del tempo

La giornata di domani martedì 20 aprile dovrebbe essere ancora caratterizzata dal tempo instabile. Infatti anche domani, allo stesso modo di oggi, dovrebbe esserci un susseguirsi di cielo coperto e soleggiato. Tuttavia le precipitazioni dovrebbero essere più sporadiche. Le successive giornate invece, per via dell’ingresso di una nuova perturbazione sull’Italia, dovrebbero essere all’insegna di annuvolamenti e rovesci maggiormente assidui.

Dopo aver spiegato l’analisi meteo nel nostro bollettino settimanale, diamo quindi uno sguardo in dettaglio al tempo che viene previsto per la giornata di domani, martedì 20 aprile. Cominciamo, come di consueto, partendo dalle regioni del Nord d’Italia. Nel corso della giornata di domani, potrebbe esserci una mattina all’insegna di un succedersi di annuvolamenti e soleggiamenti, una situazione che dovrebbe caratterizzare buona parte dell’Italia. Inoltre sarebbero possibili delle piogge seppur meno intense di oggi.

Alcune precipitazioni sarebbero attese sulle Alpi, su cui non sarebbe esclusa della neve e su aree sia del Centro e che del Sud. Dei rovesci, anche a carattere temporalesco, si potrebbero verificare sui cieli della Sardegna. Non si dovrebbero presentare dei cambiamenti per quanto riguarda le temperature, se non per quanto riguarda quelle massime che potrebbero registrare un lieve aumento.

Infine per quel che concerne la giornata di mercoledì 21 aprile, il tempo potrebbe peggiorare per via dell’arrivo di una perturbazione sul nostro Paese. Inoltre dovrebbe giungere del freddo che potrebbe far calare le temperature sulle zone del Nord Ovest. Sarebbero previsti anche dei rovesci e della neve su quote alte delle Alpi. Diversa dovrebbe essere invece la situazione per quanto riguarda le aree del Sud del nostro Paese, su cui i cieli dovrebbero essere maggiormente all’insegna del sole.