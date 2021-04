Meteo oggi domenica 18 aprile: brutto tempo e discesa delle temperature

Meteo oggi domenica 18 aprile: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna del maltempo sulla maggior parte dell’Italia, le previsioni del tempo

Per la giornata di oggi domenica 18 aprile il bollettino meteo prevede maltempo e un deciso calo delle temperature che si farà sentire soprattutto sulle aree del Centro e del Sud d’Italia. Sarebbero attesi dei rovesci e dei temporali sul Lazio, sull’Abruzzo, sulla Campania, sul Molise, sulla Basilicata, sulla Calabria e sulla Sicilia. Per questa ragione la Protezione Civile ha diramato un’alleata meteo gialla che riguarda sette regioni.

Per quel che concerne l’alleata gialla per rischio temporali, la Protezione Civile l’ha diramata per le regioni di: Abruzzo (Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno, Marsica); Basilicata (Basi-A2, Basi-D, Basi-C); Calabria (Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale); Campania (Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Molise (Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro); Sicilia (Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico).

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne, domenica 18 aprile. La giornata di oggi sarà caratterizzata da della nuvolosità, da dei rovesci e da dei temporali sulla gran parte del nostro Paese. Nel corso delle ore del mattino non si escludono degli annuvolamenti su quasi tutta l’Italia.

In particolare il maltempo si dovrebbe verificare sulle zone del Centro e su quelle del Meridione del nostro Paese. Queste aree potrebbero essere colpite per la maggior parte da delle precipitazioni più forti con possibilità di temporali intensi e di grandinate. Inoltre, sempre riguardo la giornata di oggi, le temperature dovrebbero subire una brusca discesa.