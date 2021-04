Meteo oggi venerdì 16 aprile: instabilità su buona parte dell’Italia

Meteo oggi venerdì 16 aprile: la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna dell’instabilità su parte dell’Italia, le previsioni del tempo

Per la giornata di oggi venerdì 16 aprile il bollettino meteo prevede nuovamente dell’instabilità su buona parte del nostro Paese. Su diverse aree dell’Italia il tempo dovrebbe presentare sole. Su alcune altre zone invece non si escludono delle piogge per via di qualche intensa nuvolosità.

Nel corso del weekend potrebbe tornare il brutto tempo con dei rovesci e dei temporali. Il maltempo si dovrebbe far vedere sulla Sardegna e sulle Alpi, dove potrebbero aver luogo delle piogge consistenti. Sulle restanti aree dell’Italia invece il tempo dovrebbe essere soleggiato o poco nuvoloso. Durante la successiva giornata di domenica 18 aprile potrebbe far ritorno l’instabilità. Non si escludono piogge sul Settentrione e neve sull’arco alpino da quote superiori ai mille metri. Sulle zone del Centro e del Sud invece potrebbero aver luogo piogge e temporali.

Dopo aver analizzato le previsioni nel nostro bollettino settimanale, passiamo a quelle odierne. Cominciando da quelle relative alle regioni del Nord, possiamo notare per la giornata di oggi, venerdì 16 aprile, del cielo sereno o poco coperto. Ciononostante, si prevederebbero dei densi annuvolamenti sulla Lombardia, sulla Valle d’Aosta e sul Piemonte. Inoltre si potrebbero presentare anche delle nevicate al di sopra dei mille metri.

Passando alle previsioni che riguardano le regioni del Centro, la giornata potrebbe essere nuvolosa sulle aree bagnate dal Mar Tirreno. Non si escludono delle precipitazioni e degli annuvolamenti consistenti sulla Sardegna, sul Lazio e sull’Abruzzo. Dei miglioramenti invece si potrebbero registrare sulla Toscana, sull’Umbria e sulle Marche.

In conclusione, parlando delle regioni del Sud, la giornata odierna dovrebbe essere all’insegna di intense nuvolosità e di alcune piogge sulla Calabria e sulla Sicilia. Sulle altre aree del Meridione invece sarebbero attese delle nubi consistenti con rovesci sulla Campania, sulla Basilicata e sulla Puglia.